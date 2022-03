El Villarreal de Gerard Moreno da el campanazo en Turín para eliminar a la Juventus y pasar a cuartos

Victoria del Villarreal ante la Juventus de Turín. Sin el cartel de favorito y con el empate de la ida, el 'submarino amarillo' aguantó hasta que Gerard Moreno ingresó en el campo. 1, 2 y 3. Primero llegó su gol desde el punto de penalti, a continuación Pau Torres amplió distancias de cabeza y culminó el triunfo Danjuma también desde los once metros. [Narración y estadísticas: Juventus de Turín 0-3 Villarreal]

Sonaron tambores de guerra en el Juventus Stadium antes de que el himno de la Champions League acallase a la afición bianconera. Con los 22 protagonistas sobre el verde, el duelo de vuelta comenzó con los dos equipos buscando el área rival después de empatar en la ida.

En los primeros compases del encuentro reinó el respeto entre los dos equipos. También destacó la línea de dos formada por Morata y Vlahovic en el ataque de la Juventus. Buscaron los italianos la profundidad abriendo el campo. Y a punto estuvieron de encontrar el premio con un gran testarazo de Morata. Pero respondió Rulli con una todavía mejor parada.

Siguió la Vecchia Signora llegando con peligro al área del Villarreal. En una de sus llegadas, Vlahovic dio el susto. Pero todo se quedó ahí. El momento de duda de los locales lo aprovechó el 'submarino amarillo' para atacar el área rival. Estupiñán pidió penalti por mano, pero Marciniak no dudó. Aseguró a los jugadores de Unai Emery que no hubo nada y que el juego tenía que continuar.

Otra vez Rulli tuvo que aparecer. La jugada comenzó con un nuevo resbalón de Pau Torres que puso en peligro a los amarillos. Pero el portero del Villarreal firmó una parada de mérito ante Vlahovic. Como no hay dos sin tres. El delantero serbio volvió a demostrar el porqué es considerado como uno de los mejores '9' del momento. Su lanzamiento, en esta ocasión, se estrelló en el larguero.

El Villarreal demostró que también tenía mucho que decir en el partido con una ocasión de Lo Celso que logró un buen tiro con rosca sobre la frontal del área que se acabó marchando fuera por muy poco. Ritmo altísimo de los dos equipos en busca del billete para los cuartos de final de la Champions.

Vlahovic asusta

Durante la primera mitad, si hubo un nombre destacado entre los locales, ese fue el de Dusan Vlahovic. En el 'submarino amarillo', el mejor jugador fue el portero Gerónimo Rulli. El guardameta del Villarreal paró todo lo que le llegó y la única a la que no llegó, acabó impactando en el palo. El marcador no se movió durante los primeros 45 minutos. Con el 0-0 inicial se fueron jugadores a vestuarios.

En la reanudación, el Villarreal siguió firme con su 4-5-1, mientras las miradas se posaron en la banda por la presencia de Gerard Moreno calentando en la banda. En esas cayó Álvaro Morata en el área. Auténtico piscinazo del delantero español, para la mirada de asombro de Raúl Albiol hacia su compañero de selección.

Los de Unai Emery esperaron en su campo la oportunidad de salir en velocidad. Solidaridad defensiva de todos en el conjunto español para aguantar ante el empuje de la Juventus. Pero no encontró el momento el Villarreal en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Aunque tampoco sufrió ocasiones serias de peligro por parte de los juventinos.

Efecto Gerard Moreno

Con el paso de los minutos y sin grandes ocasiones, el miedo fue haciendo mella en Juventus y Villarreal. Un gol en contra prácticamente sería una condena a esas alturas del partido. Las defensas se cuadraron y la ilusión resurgió en el equipo castellonense con la entrada en el terreno de juego de Gerard Moreno. Le dejó su sitio Giovani Lo Celso.

Se escuchó entonces en el Juventus Stadium el 'sí, se puede; sí, se puede'. Y en la primera que recibió Gerard Moreno, ya puso en dificultades a la defensa bianconera con un pase diabólico hacia la frontal del área. En la segunda, sirvió en bandeja una asistencia a Danjuma, quien cayó en el área a continuación por penalti de De Ligt.

Lanzamiento de Gerard Moreno de penalti Reuters

Marciniak no señaló el punto de los once metros en primera instancia, pero desde el VAR le mandaron a monitores. Después de revisar la acción, el colegiado confirmó la pena máxima. El balón no podía ser para otro que no fuese Gerard Moreno y el delantero, que se había preparado a conciencia para este partido después de su lesión, no falló con un lanzamiento ajustado al palo.

Allegri respondió de inmediato metiendo en el campo a un jugón como Paulo Dybala. Aguantó el asedio de la Juventus durante casi 80 minutos el Villarreal y encontró el premio gordo con la entrada de Gerard Moreno al campo. Los de Emery pudieron ampliar distancias con una contra de Danjuma, pero la zaga italiana estuvo atenta para desviar a córner.

Sentencia groguet

Lo que no se pudieron esperar los de Turín fue que en ese saque de esquina llegaría el segundo del Villarreal. Pau Torres se elevó más que el resto. Pudo su corazón amarillo ante todo. Ante el favoritismo y el poderío defensivo de los bianconeri. El canterano del 'submarino' firmó el segundo para locura en el campo, en la grada y también en el banquillo de los españoles.

Pau Torres celebra su gol en el Juventus - Villarreal de la Champions League Reuters

Bonucci animó a los suyos diciendo que eran solo dos goles. Pero la estocada fue definitiva con el nuevo penalti a favor del Villarreal. Esta vez fue el turno para que Danjuma cerrase la victoria por 0-3 y también el pase a la siguiente ronda del equipo español.

El 'efecto Gerard Moreno' y el corazón amarillo de Pau Torres dejó a la Juventus de Turín fuera de la Champions League y a los de Unai Emery acompañando al Real Madrid y al Atlético en los cuartos de la máxima competición continental. Éxito español en Europa.

Juventus 0-3 Villarreal

Juventus de Turín: Szczesny; Rugani (Dybala, 78'), De Ligt, Danilo; De Sciglio, Arthur, Locatelli (Bernardeschi, 80') , Rabiot, Cuadrado; Morata (Kean, 85') y Vlahovic.

Villarreal: Rulli; Aurier, Pau Torres, Albiol, Estupiñán; Trigueros (Coquelin, 65'), Parejo (pedraza, 86'), Capoue; Yeremi Pino (Chukwueze, 65'), Lo Celso (Gerard Moreno, 73') y Danjuma.

Goles: 0-1, 77' Gerard Moreno(p.); 0-2, 85' Pau Torres; 1-2, 90+' Danjuma (p.).

Árbitro: Symonsz Marciniak (POL). Mostró cartulina amarilla a De Ligt (90').

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Champions League disputado en el Juventus Stadium de Turín (Italia).

