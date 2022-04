Conor McGregor retrasa su vuelta a la UFC: el motivo y las nuevas opciones para el regreso de 'The Notorious'

Conor McGregor lleva sin pelear nueve meses. El pasado mes de julio se lesionó en el cierre de la trilogía con Dustin Poirier. Lesión y derrota por KO confirmada por los jueces al no poder seguir la pelea. Después de eso, quirófano, muletas, vuelta al entrenamiento... Se comenzó a especular así con el momento de su regreso. Y este, para desgracia de los aficionados, va a retrasarse.

En principio, 'The Notorius' puso el verano como el momento de su reaparición en el octágono. Él creía en esta opción. Sería alrededor de un año después de lesionarse de gravedad. Sin embargo, Dana White ha planteado un nuevo escenario. En declaraciones para The Sun, el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC) ha declarado que habrá que esperar para volver a ver a Conor McGregor en la jaula.

Entonces, ¿cuándo volverá a ser el luchador irlandés el protagonista de un combate de la UFC? Pues, según Dana White, en otoño. Es decir, entre los meses de octubre y diciembre. Porque lo que no está sobre la mesa en estos momentos es que su regreso al octágono no se produzca hasta el próximo año 2023. Por el momento, se espera que, con lo que se sabe de su estado físico, vuelva a pelear a finales de 2022.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriusmma)

"Literalmente no tengo nada para él en este momento, no está listo. Todo el paisaje podría cambiar durante el verano. Veremos cuando está listo para pelear. Y cuando el médico le dé el cien por cien de autorización, comenzaremos a buscar posibles oponentes", ha afirmado Dana White en el tabloide británico.

"Estamos mirando a principios de otoño si todo va bien. Si su pierna sana bien y obtiene la autorización para realmente comenzar a entrenar, entonces posiblemente caerá una pelea", ha sentenciado el presidente de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA).

Volver a empezar

En medio de su particular cruzada por el ataque con cócteles molotov que sufrió uno de sus pubs en Dublín, Conor McGregor no deja de lado su rutina de entrenamientos. Desde que dejó a un lado las muletas no ha parado. E incluso antes de esto se le vio ya ejercitando su tronco superior todo lo que podía. No es de extrañar que con tanto ejercicio su cuerpo se haya transformado.

Por esta impactante transformación física, con subida de peso y más musculatura incluidos, se comenzó a especular con un posible cambio de división dentro de la UFC. El propio McGregor no despejó las dudas: "Se trata de averiguar en qué peso pelearé ahora; sabes que realmente no me veo volviendo a las 155 (libras) nuevamente. Quiero decir, estoy comiendo, estoy levantando pesas, estoy entrenando y no estoy recortando calorías. Así que ya sabes, este es mi estado natural. Puedo ser aún más grande, ya sabes lo que estoy diciendo".

No sería la primera vez que pelea en las 170 libras: "Puede que pese solo 170, no quiero subir demasiado por encima de las 170… Siempre me lo he pasado muy bien cuando he tenido un campamento completo en 170 con la preparación correcta, la revancha Nate Diaz, y la pelea de 'Cowboy' (Donald Cerrone) en particular". Aunque Nate Diaz ya ha asegurado que no tiene pensado aceptar una pelea con 'The Notorius'.

Conor McGregor, luchador irlandés de la UFC. Foto: Instagram (@thenotoriousmma)

También se ha hablado de Kamaru Usman. Pero el combate idóneo, tal y como piensa la compañía, no sería contra el actual campeón libra por libra. Ante las trabas para esta pelea soñada y con el retraso en su recuperación, todo apunta a que volverá a la jaula de la UFC, sí; pero para continuar dentro del peso ligero de la compañía. El cinturón de la categoría lo posee Charles Oliveira. Y ya se sabe que Conor McGregor quiere volver a pelear por el título. Pero antes de que eso suceda, habrá una pelea. O al menos ese es el guion. ¿Será Dustin Poirier el elegido...?

