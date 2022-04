Conor McGregor ofrece una recompensa de 50.000 dólares al que le pueda ayudar en su venganza

Conor McGregor es un genio dentro del mundo de las artes marciales mixtas (MMA), pero ha demostrado también que puede serlo más allá de la lucha. El irlandés ha creado todo un imperio a base de alcohol y pubs. Precisamente, uno de los que tiene en Dublín sufrió un ataque a principios de año con cócteles molotov.

El The Black Forge Inn fue atacado por dos individuos. En el pub se estaba celebrando una degustación culinaria y fue entonces cuando los dos sujetos lanzaron los cócteles molotov contra él, huyendo después del lugar de los hechos en moto. Con investigación policial incluida, el propio McGregor ha querido avanzar para encontrar a los culpables.

De ahí que haya lanzado una recompensa de, nada más y nada menos, que 50.000 dólares para aquel que le ayude a encontrar a esos individuos que atacaron su The Black Forge Inn. 'The Notorius' quiere venganza. Y la quiere ya. Por esto no duda en tirar de cartera para conseguir su objetivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

"¡Hola, chicos! Tengo una recompensa en efectivo de 50.000 dólares en billetes de 100 nítidos y sin tocar. Ni una arruga en ellos. Las espaldas verdes sin arrugas. Yo las llamo yum-yums. Para quien nos diga quién es esta pequeña cabeza de gallina. La forma de caminar, correr y la complexión flacucha son muy distintivas. Nada se dirá, pero se hará. Comuníquese con quien pueda comunicarse conmigo. Espero hacer negocios", reza el mensaje de Conor McGregor.

¿Ya hay respuesta?

"Billetes nuevecitos", dice el excampeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship (UFC). El Black Forge no sufrió importantes desperfectos, así como nadie sufrió daños personales. Pero lo que sí acabó tocada fue la reputación de McGregor... y ya se sabe que es todo un 'genio y figura' al que a ego pocos le ganan.

La publicación ha sido eliminada. El motivo parece ser que alguien podría haber revelado la información que quería conseguir 'The Notorius'. Al menos eso parece a tenor de lo que escribió en un nuevo mensaje: "Wow, eso fue rápido. Gracias, buen samaritano". Todavía queda por saber si le han dicho o no la verdad y qué es lo que pasa con esa suculenta recompensa de 50.000 dólares.

