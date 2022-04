El método de entreno de Mike Tyson a sus 55 años: comida sin control y ejercicio exprés

Hay figuras en el mundo del deporte que nunca pasan de moda. Una de ellas es Mike Tyson. Con 55 años, el que fuera campeón del mundo de boxeo de los pesos pesados sigue teniendo tirón también entre la nueva generación. Los hermanos Paul, Jake y Logan, le tientan con dinero para que regrese al ring. Y él ya demostró hace unas semanas que poner más ceros en su cuenta no va con él.

Otra cosa es un desafío. Poder seguir sintiéndose 'vivo' en esto del boxeo. Atraer la atención mediática sí que le podría seducir para volver al ring. Y, además, afirma que en tan solo 30 días de entrenamiento y sin una dieta específica podría estar listo para pelear con quién sea.

Esto viene ligado a esa posible pelea con Jake Paul. A principios del presente año 2022, se especuló mucho con este combate. Incluso se dio por hecho en diferentes círculos especializados. Sin embargo, el propio Mike Tyson negó la información que destapó The Sun: "Esto es nuevo para mí. Vi a Jake en St. Barths y nunca lo mencionó".

El tabloide británico señaló entonces que 'Iron' Mike estaba "buscando una figura determinada para subir al ring con una garantía de participación en las ganancias". Dentro de este circo mediático, qué mejor rival que Jake o Logan Paul. Aunque este último recientemente se rompió su mano estando borracho en Alemania y tal vez no vuelve a ponerse los guantes.

Sea como fuere, lo cierto es que es Jake Paul el que tiene un mayor y mejor balance en el cuadrilátero. Y 'The Problem Child' quiere más. Sigue intentando dar el salto a las artes marciales mixtas (MMA). O más bien a la Ultimate Fighting Championship (UFC). Pero no rechazaría enfrentarse al mito de Brooklyn, al igual que también estaría encantado de verse las caras en el octágono con Conor McGregor.

Opción de combate

De ese 'no sé nada' sobre un posible combate con Jake Paul a hablar abiertamente sobre esta oportunidad en su pódcast Hotboxin' With Mike Tyson. Junto al campeón de la UFC Israel Adesanya, el boxeador ha destacado el poder del youtuber para atraer a la gente hacia el pugilismo: "Cuando Jake Paul pelea, lleva a 75 millones de personas a la taquilla. No a la arena, a la taquilla".

Abierta la vía para hablar sobre si de verdad hay opciones de verle en el ring ante Jake Paul, Adesanya pica a Tyson para saber qué piensa realmente. 'Iron' Mike no deja lugar a las dudas: "Les ganaría a esos cabrones". "Voy a ir directamente a por él", continúa el estadounidense, quien, además, destaca que no va a "subestimarle, voy a estar en forma".

Regresar, como mínimo, una vez más al cuadrilátero supone una puesta a punto para cualquiera. Más cuando se habla de alguien que ya tiene 55 años. Pero parece que Mike Tyson está hecho de otra pasta. Al menos eso es lo que se puede entresacar de las declaraciones sobre cómo llevará a cabo su preparación si finalmente llega a un acuerdo con Jake Paul o cualquier otro.

30 días de boxeo y no privarse de nada. Ninguna dieta. Lo que para cualquier otro podría ser una auténtica locura antes de un importante evento deportivo, es la hoja de ruta de Mike Tyson. "Con 30 días de boxeo, podría pelear con cualquiera. Si estoy boxeando todos los días en el gimnasio, no tengo que preocuparme por mi dieta. Como lo que quiero", afirma uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos.

'Iron' Mike llegó a afirmar que no pelearía más, que había perdido la motivación. Lo que empezó como un entretenimiento y una forma de ayudar a los demás, acabó siendo un tira y afloja entre diferentes leyendas con el dinero como protagonista. Pero tal vez viéndolo como un reto y una oportunidad de ganar impacto mediático entre los más jóvenes pueden acabar de seducirle para su reaparición.

