El precio del éxito: luces y sombras del proyecto del Barça Femenino

El Fútbol Club Barcelona Femenino hizo historia la temporada pasada con la conquista del triplete. Pero, sobre todo, la Women's Champions League. A esto se sumó el éxito de Alexia Putellas, coronada como la mejor futbolista del mundo tanto en el Balón de Oro como en el The Best de la FIFA.

Éxitos, celebraciones, piropos... y también alguna que otra sombra. Vicky Losada ha sido la última en hablar de la 'pesadilla' que vivió en ese Barcelona campeón de todo, pero antes ya se destapó el mal rollo entre el vestuario y Lluís Cortés, el entrenador del Barça del triplete que acabó saliendo por la puerta de atrás.

Un Barcelona que ha dado un paso adelante para todo el fútbol femenino español, pero sobre el que también, pero sobre el que también planea la sospecha de lo que se ha vivido dentro del vestuario. De la viva imagen del éxito a la otra cara del deporte, con el mal ambiente y las disputas.

Caso Cortés

Lluís Cortés pasó a la historia del 'futfem' como el entrenador del histórico triplete del Barça. Sin embargo, después de la conquista de la Liga, de la Copa de la Reina y de la Women's Champions League se destapó la ruptura del técnico con las jugadoras. Alguien tenía que perder el pulso y ese alguien fue el por entonces entrenador culé.

Con él pasaron de ser "un buen equipo a ser un equipo campeón". Cambió la mentalidad del conjunto azulgrana. Él ha asegurado que en Can Barça nunca le invitaron a irse, pero también que había jugadoras a su favor y otras en su contra. Una división que le llevó hasta la puerta de salida.

Se habló de motín, algo que él niega. Pero sí que se produjeron diferentes reuniones entre el club y las futbolistas. Así como del propio Lluís Cortés con el Barcelona. "Lo más importante es que estoy con la conciencia tranquila y ya está", dijo en una entrevista posterior a su salida.

No hubo despedidas públicas de las jugadoras, pero sí que reveló que alguna sí que lo hizo por privado. Un síntoma más de que, aunque no se quiera manchar esta brillante etapa, algo no iba del todo bien en el vestuario culé. Y, precisamente, ha sido Vicky Losada la que ha hablado alto y claro. Eso sí, desde la distancia.

El malestar de Losada

La leyenda culé decidió cambiar de aires después del triplete. Del Barça Femenino al Manchester City. Con la ventaja que da la distancia, Vicky Losada ha hablado con el diario ARA sobre todo lo sucedido en su último año en la entidad blaugrana: "Al final cuando llegaba a casa lo pasaba mal. No tenía ganas de ir a entrenar, pero cuando llegaba al entrenamiento nadie lo sabía. Necesitaba pensar en mí y ver lo que necesitaba. No era feliz en el Barça y tuve que marcharme. Fueron cuatro o cinco meses de reflexión".

"En muchos entrenamientos es cierto que la gente se peleaba y después no se hablaba. No todo es tan bonito como parece, pero todas sabíamos que el equipo lo necesitaba, para tener ese nivel tan alto de rendimiento. Como nadie tenía dudas al respecto, era el pan de todos los días", ha afirmado la capitana del triplete del Barça.

El objetivo era conquistar esa primera Champions y lo consiguieron. Pero no todo fue bonito. Competencia, discusiones y conflictos. Losada ha asegurado que esto no es del todo malo, pero es algo que le llevó al límite: "Lo que te hace no dejarlo estar es el objetivo: ganar la Champions. Queríamos ganar incluso en las malas, queríamos hacerlo todos los días. Por eso se logró el hito. Cierto que había muchas peleas y discusiones, pero a veces el conflicto es bueno. Aunque a veces hubiera cosas que no nos gustaran, sabíamos que había que respirar hondo y reconducir a la gente para que volviera al buen camino". Cara y también cruz de un equipo histórico.

