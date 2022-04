La dura realidad del Barça Femenino: "La gente se peleaba y no se hablaba, no todo es tan bonito"

La jugadora del Manchester City, Vicky Losada, ha relatado por primera vez cómo fue su paso por el FC Barcelona. La futbolista española ha reconocido que la imagen de unidad y amistad que se suele dar de cara al público no se cumplía en el equipo azulgrana. Según ella, la tensión llegó al punto de que muchas de las compañeras no se hablaban entre ellas por las discusiones.

Losada califica el día a día en el Barça como algo "muy intenso". "Había meses que sólo teníamos un día libre en todo un mes. Cuando no tienes vida social, es muy difícil desconectar", ha explicado en su entrevista para el diario catalán Ara. "Era un 99% mental poder afrontar todas las situaciones", ha indicado sobre la falta de desconexión y tiempo de ocio.

Respecto a las relaciones entre las jugadoras, la de Terrassa ha desvelado que en más de un caso no se hablaban. "En muchos entrenamientos es cierto que la gente se peleaba y después no se hablaba. No todo es tan bonito como parece, pero todas sabíamos que el equipo lo necesitaba, para tener ese nivel tan alto de rendimiento".

Esos choques entre jugadores no pasaban factura. "Era el pan de todos los días", recuerda Losada. Según la jugadora, "a veces el conflicto es bueno" para fortalecer el grupo."Aunque hubiera cosas que no nos gustaran, sabíamos que había que respirar hondo y reconducir a la gente para que volviera al buen camino". Para Losada, "así funciona un equipo".

Vicky Losada comenzó su carrera en el mismo FC Barcelona. Posteriormente pasó por el Espanyol antes de regresar a la entidad catalana. Allí vivió su gran explosión, que le valió para fichar por New York Flash en calidad de cedida convirtiéndose en la cuarta española en jugar en la liga estadounidense. De nuevo en el Barça logró ganar todos los títulos la temporada pasada. Tras finalizar su vinculación, fichó por el Manchester City.

La tensión del triplete

El FC Barcelona hizo historia al ganar el triplete la pasada temporada. Una de las claves estuvo en la gestión de su entrenador, Lluís Cortés. Los resultados en el terreno de juego fueron inmejorables. Pero el ambiente de puertas para dentro no era nada bueno. Poco a poco se empezó a hablar de una rotura de relaciones con el entrenador y, finalmente, el catalán decidió dimitir.

Lluís Cortés abandonó el conjunto azulgrana con una carta de dimisión. En ella agradecía la oportunidad y destacaba los resultados. Pero, de manera indirecta, confirmaba los rumores que se llevaban fraguando varias semanas. El vestuario estaba roto y entre muchas de las relaciones en punto muerto estaba la del entrenador. Meses después de esa renuncia, Vicky Losada confirma parte de la atmósfera que se presuponía había en la entidad.

