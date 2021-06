El entrenador del Barça Femenino dimite tras la crisis interna: "El tiempo lo desgasta todo"

Lluís Cortés no será el entrenador del FC Barcelona Femenino la próxima temporada. El técnico, tras disputar el último partido de la liga con el conjunto azulgrana, ha hecho pública una carta de dimisión donde deja el cargo. Pese a haber renovado hasta 2022 el pasado mes de mayo, la crisis interna con las jugadoras ha acabado por generar un ambiente imposible. Cortés, tras ganar el triplete esta campaña, se marcha.

"Han sido dos años y medio como primer entrenador y son cuatro años con el mismo grupo y he tomado esta decisión después de conseguir un año lleno de éxitos. Cuando cogí este equipo, a nivel interno a mis amigos y a algunas jugadoras y miembros del staff, les dije que no dejaría de ser entrenador hasta que este equipo no ganara la Champions y lo hemos conseguido", reconoce en el comunicado publicado minutos después de cosechar un 9-1 ante el Eibar.

Cortés ha destacado que ha sido un periodo "muy bonito". "Conseguir este primer triplete nos ha hecho estar super contentos, pero también ha sido una temporada muy dura" por complicaciones como la Covid-19. Sin embargo, la razón de su marcha es que siente "muy poca energía para seguir liderando este equipo". "El mejor del mundo necesita a un entrenador capacitado para arrastrar, contagiar y transmitir fuerza al grupo y yo ahora mismo siento que no puedo".

"Ha sido un año de mucho desgaste y, la verdad y el único motivo, es el tiempo: lo desgasta todo. Lo que necesita este grupo para seguir ganando y compitiendo son diferentes cambios y tengo clarísimo que uno de ellos es que haga un paso al lado y que ponga al club y al equipo por delante de todo", ha explicado el ya exentrenador del Barça.

Su silencio

La decisión, aunque no esperada, estaba "meditada" desde el día posterior a ganar la Champions. "Tenía claro que no quería comunicar nada hasta terminar la temporada para no cambiar ninguna dinámica que pudiera estorbar una temporada histórica", ha justificado, descartando cualquier relación con las críticas internas. De hecho, medios como Sport publicaron que las capitanas habían pedido formalmente el cese del técnico.

"Sé que esperar hasta el último día ha tenido consecuencias, de preguntas a jugadoras, a miembros de staff y de club, cuando ellos no tenían la respuesta. Sólo la tenía yo y he preferido mantenerme al margen y no dar ninguna explicación, ni indicio para no hacer más débil al grupo, que sufre una mayor repercusión mediática. Me sabe mal si esto ha podido molestar a alguien".

Cortés ha recalcado que es un "hasta pronto" y ha agradecido la confianza recibida. En su palmarés deja un año histórico donde consiguieron los tres títulos con la Champions como el gran logro. Laporta, tras cambiar los técnicos en balonmano y fútbol sala, tendrá que hacerlo también con una sección femenina que parecía tener la estabilidad necesaria para apenas hacer retoques en el banquillo.

