Vicky Losada, ante los rumores de salida del Barça: "Este año no me he sentido valorada"

El Barcelona Femenino ha firmado una temporada 2020/2021 de ensueño. Primera Iberdrola, Women's Champions League y Copa de la Reina Iberdrola. Primer triplete de la historia para el conjunto azulgrana y todo ello con Vicky Losada como una de las capitanas del equipo culé.

La histórica futbolista del Barça no tiene seguro continuar la próxima temporada. Distintas informaciones apuntan a que podría salir rumbo a la WSL, siendo tanto el Arsenal como el Manchester City los clubes mejor colocados para hacerse con sus servicios.

Precisamente, fue el Manchester City al equipo que doblegó el Barcelona en la final de la Champions. Hay que recordar que pese a que es considerada como toda una institución en el club catalán, la futbolista ya ha jugado fuera del Barça, en equipos como el Western New York Flash o en el Arsenal Ladies.

Infravalorada

Ante estos rumores y después de una temporada en la que no ha jugado todo lo que le hubiese gustado, Vicky Losada ha asegurado, en una reciente entrevista para FourFourTwo, que está estudiando su futuro después de no sentirse valorada a lo largo del año por su entrenador.

Alexia Putellas y Vicky Losada, con el trofeo de la Copa de la Reina EFE

"Este año ha sido duro para mí y no me he sentido valorada ni he contado con la confianza del entrenador. Estoy en un momento de forma muy bueno, siento que aún puedo jugar muchos años y quiero ser feliz. Estoy estudiando mi situación y mi futuro", ha asegurado la jugadora de Tarrasa.

El Madrid y la Selección

Durante la entrevista, Losada también ha hablado sobre el Real Madrid Femenino: "Es muy bueno saber que a partir de ahora habrá muchos Clásicos. Los dos primeros fueron especiales por cómo se vive esta rivalidad en el fútbol. Sobre todo a nivel mediático ha sido importante dar más visibilidad a fútbol femenino. Los que llevamos más tiempo en el Barça y hemos visto muchos partidos masculinos contra el Real Madrid sabemos que es una sensación y un partido único que siempre está marcado en el calendario".

En cuanto a la Selección, la futbolista es consciente de que puede quedarse fuera de la próxima Eurocopa: "He vivido grandes momentos como futbolista: dos Mundiales y dos Eurocopas, siendo la primera jugadora en marcar con España en el primer Mundial que participó nuestro país".

