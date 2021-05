El triunfo del Barça en la Women's Champions League y qué supone para el fútbol femenino español

Olympique de Lyon (7), Frankfurt (4), Umea (2), Wolfsburgo (2), Turbine Postdam (2), Arsenal (1) y MSV Duisburgo (1) eran hasta este 2021 los equipos que habían conseguido ganar la Women's Champions League desde su creación en 2001. A ellos se une ahora el FC Barcelona Femenino tras vencer al Chelsea en la final.

Alemanes, ingleses, franceses y suecos habían sido los clubes dominadores de la máxima competición continental, pero ahora el fútbol español se cuela entre los elegidos gracias a un Barcelona que ha sido un rodillo esta temporada. Fue en 2001 cuando se creó la Copa de la UEFA Femenina, para que en 2009 pasase a denominarse el torneo como Women's Champions League.

En todo este tiempo, los clubes españoles no han conseguido saborear las mieles del éxito. El que más cerca estuvo de hacerlo fue el propio Barcelona Femenino y es que en el año 2019, las blaugranas volvieron a clasificarse para la final del campeonato, pero entonces cayeron ante el todopoderoso Olympique de Lyon de Ada Hegerberg y compañía.

El Barça Femenino, campeón de la Women's Champions League 2020/2021 Reuters

El Lyon Femenino llevaba conquistando la Women's Champions League de manera consecutiva desde el 2016 -antes ya lo había logrado en 2011 y 2012-. Cinco años reinando en Europa y un fin de la hegemonía que acabó cuando el PSG le superó en cuartos de final. El propio equipo parisino fue doblegado a su vez por el Barcelona. Y esto no es casualidad.

Se puede decir que lo del Barça se veía venir desde hace tiempo, un equipo con una base sólida en el que destacan jugadoras de la casa (Vicky Losada, Alexia Putellas, Melanie Serrano, Mapi León...) y nombres internaciones muy importantes como Lieke Martens, Caroline Hansen o Asisat Oshoala. Si en 2019 llegaron a la final, en 2021 ganan el título, un título que se suma al triunfo en la liga española.

26 partidos disputados hasta la fecha en la Primera Iberdrola y pleno de victorias. Ni un solo empate y ni una sola derrota cuentan las de Lluís Cortés en el campeonato doméstico durante la temporada 2020/2021. Y algo todavía más llamativo: el balance goleador del equipo culé. 128 goles a favor han marcado Jenni Hermoso y compañía, para haber encajado únicamente 5 tantos.

Jenni Hermoso celebra un gol con el FC Barcelona @FCBfemeni

Un equipo hecho para ganar y que ha firmado este curso la mejor temporada de su historia. Y todo gracias a la gesta europea que sellaron en Gotemburgo (Suecia) el 16 de mayo de 2021, una fecha que ya forma parte de la historia del club catalán, pero también del fútbol femenino y del deporte español en general. La cuestión ahora es ¿qué significa esto para el fútbol femenino español?

Paso adelante

El fútbol femenino en España viene de vivir unos años difíciles y de dar un importante paso adelante a raíz del pasado Mundial de Francia 2019. De ahí a la firma del convenio colectivo o al nacimiento del Real Madrid Femenino para convertirse en tendencia, apoyado todo esto por el hito histórico del Barcelona en la también conocida como Champions femenina.

No es que se haya conseguido el objetivo final. Todavía queda mucho por hacer. Los clubes de fútbol femenino todavía no pueden sobrevivir sobre sí mismos, pero la visibilidad por parte de los medios y el seguimiento por la de los aficionados sí que ha crecido en los últimos meses. Todo suma para seguir dando pasos adelante después de un estancamiento en el proceso.

Piña de las jugadoras del Barcelona Femenino para celebrar un gol en la final de la Women's Champions League EFE

La propia Vicky Losada firmó un discurso tras la final contra el Chelsea digno de mencionar y de aplaudir: "A mí me hubiese gustado soñar con ganar la Champions desde hace muchísimos años, no desde hace solo dos, y ahora las niñas lo pueden hacer. Así que vamos a disfrutarlo, hemos abierto muchas puertas y vamos a seguir abriendo muchas más".

"Yo creo que al final abrimos muchas puertas a las niñas, que a lo mejor mucha gente no hemos tenido. Es súper importante, porque no es sólo ganar, sino lo que creas en un país entero. A lo mejor la gente no se da cuenta, pero no solo es un paso de gigante, sino también abrir puertas para la mujer y para las niñas. Para mí es una de las cosas que más feliz me hace hoy", dijo la futbolista.

Puertas abiertas

Abrir las puertas a nuevas generaciones, un increíble logro para la mujer en el deporte en España, pero también una posible consecuencia para los próximos años. Que el Barça sea el actual número uno en el Viejo Continente puede provocar que grandes nombres internacionales vean la opción de recalar en los clubes de la Primera Iberdrola como una idea más atractiva que antes.

Más competitividad que van de la mano de la lucha por los títulos, tanto a nivel individual como colectiva y, sobre todo, el reconocimiento internacional tan buscado. Y a esto se suma que ya a partir de la próxima temporada, la 2021/2022, la liga española de fútbol femenino pasará a ser profesional. Un incentivo más para que las estrellas de los distintos rincones del planeta caigan aquí.

La Champions del Barcelona puede acabar siendo el detonante de una especie de efecto rebote, gracias al cual algunas de las mejoras futbolistas del mundo quieran vestir la elástica azulgrana. Y eso también significaría que equipos como el Real Madrid o el Atlético puedan seguir estos pasos, produciéndose así un salto de calidad y de notoriedad de la Primera Iberdrola.

