Federer: "Sé que debería estar en el número 800 del ranking de la ATP"

Roger Federer reapareció tras recuperarse de su última lesión en Doha, torneo al que llegó hasta la ronda de cuartos de final, en la que cayó ante Nikoloz Basilashvili por 6-3, 1-6 y 5-7. Primera aparición y hasta la fecha, la última, ya que desde entonces se ha dedicado a intensificar su puesta a punto. Pero ahora ha llegado el momento de volver y lo hace en Ginebra.

Este miércoles, el suizo vuelve a la pista para enfrentarse al español Pablo Andújar. Un torneo el de Ginebra que le sirve como preparación para su participación en Roland Garros -que se celebra este 2021 entre los días lunes 24 de mayo a domingo 13 de junio.

El tenista ha hablado antes de su reaparición y ha señalado que aún hay dudas sobre su estado: "Ahora mismo no puedo compararme con los logros actuales de los demás, necesito unos diez partidos para saber dónde estoy. Todavía existen muchas dudas sobre mi estado de forma, aunque los entrenamientos van bien, pero la situación es completamente diferente a la del resto, ni siquiera se puede comparar a lo que pasó en 2016. Esta vez vuelvo desde mucho más lejos de lo que volví hace cinco años".

"Tenía muchas opciones para organizar esta pequeña gira de tierra batida, aunque también podría habérmela saltado por completo. Sin embargo, sentí que estaba listo para volver a jugar torneos. Ginebra es algo más que una pequeña prueba, para mí se trata del examen para saber si puedo jugar varios torneos seguidos. Ahora tengo por delante esto y Roland Garros, dos torneos pensados para volver a ponerme en marcha, los partidos que juegue allí serán como entrenamientos pero de un nivel privilegiado", ha continuado, en declaraciones recogidas por puntodebreak.com.

Roger Federer, durante el torneo de Doha de 2021 EFE

"Honestamente, he pensado mucho en los plazos del regreso, hubo largas conversaciones con mi equipo para saber si lo mejor era competir en tierra batida o no lo era, incluso estudiamos la opción de disputar torneos en esta superficie y saltarnos Roland Garros. Finalmente, la mejor idea fue venir a Ginebra y luego ir a París. Si todo va bien, las siguientes paradas serán Halle y Wimbledon, ya en la gira de hierba. Veremos cuánto tiempo me lleva alcanzar el nivel que deseo", ha afirmado.

Octavos en la ATP

También se ha referido a su posición en el ranking de la ATP: "Sé que debería estar en el número 800 del ranking, ya que no juegue nada estos meses. De todas formas, si mi rodilla y mi forma física no están al 100%, no podré sostenerme ahí para siempre. Si consigo estar al 100% y hacerlo bien, entonces significará que soy mejor que el número 800. Lo que si puedo decir es que en estos dos meses que han pasado desde Doha he ganado en fuerza, resistencia y flexibilidad, no hubo ningún contratiempo".

Covid-19

Para finalizar, Roger Federer ha hablado sobre su vacunación de la Covid-19: "Me alegro de haber podido vacunarme, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de viajes que requiere mi trabajo. Estar vacunado son todo ventajas, aunque lo más importante es que no quiero infectar a nadie, por eso mi familia y yo seguimos siendo extremadamente cuidadosos".

[Más información: Un insaciable Nadal noquea a Djokovic y alcanza 10 títulos en Roma]