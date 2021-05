Federer anuncia que se ha vacunado y pide una decisión final sobre los Juegos de Tokio

Roger Federer está a punto de reaparecer y ha concedido una entrevista a un medio suizo, Léman Bleu TV. El tenista volverá en el ATP 250 de Ginebra y ya se entrena en las pistas que albergarán el evento. Y ya que lleva desde marzo sin competir, cuando jugó en Doha, ha aprovechado para, entre otras cosas, vacunarse.

Federer está contento de haberse vacunado: "Estoy vacunado, me han puesto la Pfizer. Estoy contento de haberlo hecho por todos los viajes que hago".

Además, piensa en estar en los Juegos. "Me encantaría estar y ganar una medalla para Suiza me enorgullecería mucho. Pero si eso no sucede debido a la situación de la pandemia, sería el primero en comprenderlo", reflexiona.

Eso sí, espera que la decisión final se tome pronto: "Pero creo que lo que necesitan los deportistas es una decisión: ¿Habrá o no? Por el momento, tenemos la impresión de que habrá". Y de eso dependerá lo que pueda hacer en verano con su familia: "En cualquier caso, esto pondrá a prueba la situación un poco en casa. He hablado mucho de esto con Mirka. Ahora mi regreso al circuito es la prioridad".

Roger Federer, en el ATP 250 de Doha REUTERS

Cómo se encuentra Federer

Federer ya habló hace unos días y declaró que "2021 va a ser un año ilusionante porque la normalidad cada vez está más cerca, aunque está siendo muy duro por el virus".

Federer, que tuvo que operarse dos veces de la rodilla derecha en 2020, señaló que está "muy contento" porque siente su articulación "mucho mejor", aunque "la recuperación fue muy lenta".

El tenista suizo se mostró muy ilusionado y con muchas ganas de volver a jugar al tenis: "Realmente no puedo esperar más a poder disputar partidos", dijo.

"Soy un jugador más equilibrado. Con el paso del tiempo he podido ajustar los detalles en mi estilo de juego, mi juego de pies y la tecnología de mis raquetas que hacen que sea capaz de jugar mejor ahora que cuando tenía 20 años", añadió, respecto a su evolución como tenista.

Federer, que no desveló con exactitud cuándo volverá a las pistas, se mostró muy ilusionado y con "las ganas y la mentalidad para volver a competir de un jugador joven".