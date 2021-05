La fortuna de Rafa Nadal tras 20 Grand Slam y 87 títulos ATP: entre Manacor y París

Lo que Rafa Nadal le ha dado a España difícilmente será lo suficiente reconocido. El balear solo ha hecho que dar alegrías no solo a los aficionados del mundo del tenis; tampoco solo a los del deporte, ya que no hay un español que no sienta cada éxito del tenista. Eso sí, en cuanto a la recompensa económica que ha obtenido durante su carrera, el rey de la tierra batida no tiene ninguna queja ya que su fortuna es una de las más importantes del país.

El tenista, que figura entre los más ricos de Baleares, cuenta con 40 millones de euros de patrimonio, aunque su fortuna se eleva hasta los 160 millones. Los datos que publicó la revista Forbes le sitúan como el vigésimoséptimo deportista más rico del mundo, aunque, eso sí, no le hacen entrar entre las 100 personas con más patrimonio de España. Eso sí, el hecho de que siempre haya tributado en el país le ha hecho ser considerado como uno de los ricos mejor vistos, no solo por sus triunfos deportivos.

Pero, según subraya Forbes, si se tiene en cuenta el patrimonio de toda su familia, la cifra aumenta a los 275 millones. En 2020, a pesar de la pandemia, Nadal ingresó 34 millones de euros, unas cifras que hacen entender por qué el imperio del tenista no deja de crecer. Eso sí, su filantropía también es un aspecto que ha forjado esta gran reputación; por ejemplo, a raíz de la crisis de la Covid-19, recaudó junto a Pau Gasol 10 millones de dólares.

Novak Djokovic y Rafa Nadal en la última edición de Roland Garros REUTERS

Los títulos son la principal fuente de ingresos, como el pasado Roland Garros que le hizo ganar 1,6 millones de euros y donde acumula hasta 19 millones en premios en este torneo. Este año buscará su decimocuarto título en la arcilla de París, la principal fortaleza desde la que ha ido haciendo crecer su leyenda. Estas cifras volverán a ser las habituales como en 2019, donde obtuvo 2,3 millones por vencer en este torneo. Han pasado 16 años desde que se alzó con su primera victoria y ese niño que hacía sonar el himno con lágrimas en los ojos ha hecho algo que pocos, por no decir ninguno, podrá repetir.

Aún así, entre el 'Big 3' es el que menos ha ganado con 123 millones de dólares, por los 143 de Djokovic y los 130 de Federer. Sus rivales han sido más prolíficos durante las diferentes temporadas en las que han librado esta gran rivalidad que tienen entre ellos. Nadal no ha sido tantas semanas número uno, sobre todo en comparación con el serbio que batía todos los récords este 2021. El balear nunca se ha mostrado tan interesado por estos récords.

Ingresos

Los patrocinios son la otra gran fuente de ingresos con marcas como KIA, Nike, Tommy Hilfiger, Babolat o Telefónica con los que, por ejemplo, se ha embolsado en torno a los 25 millones. La unión con la compañía de telefonía es la más importante, ya que también pone nombre a su academia. Desarrollan de la mano muchos contenidos, llevan a cabo iniciativas sociales y, sobre todo, es la casa que emite muchos de sus partidos a través de Movistar.

Inversiones

Pero no solo viene todo a través de su carrera deportiva. Entre sus grandes inversiones está la Rafa Nadal Academy, la cual está ampliándose aún más; además, tiene participación en Mabel Capital, que llevaron a cabo la Villa de París de Madrid. La labor que hace con su academia es una importante fuente de ingresos, ya que también se ha convertido en un lugar turístico para todo el mundo que acude a las pitusas. Por otro lado, el lado empresarial del balear es una faceta que, con el paso de los años, está mostrando más. El vehículo inversor de Abel Matutes Prats y Manuel Campos Guallar es uno de los ejemplos.

Rafa Nadal abandona la pista del O2 Arena durante las ATP Finals de 2020 REUTERS

La hostelería también cuenta con el sello Nadal. El grupo Tatel, un proyecto donde también están Cristiano Ronaldo, su amigo Pau Gasol o el cantante Enrique Iglesias, es la cadena de restaurantes que ha ganado en influencia en los últimos años. El balear cuenta con una participación en este proyecto que ha consolidado su posición en España con locales en Madrid y las islas, así como en Estados Unidos.

Pero Nadal también ha invertido en propiedades. Su domicilio más importante es la gran casa que tiene en Porto Cristo, Menorca, en la que invirtió más de 4 millones de euros para levantarla de cero. No solo cuenta con un domicilio en España, ya que tiene una mansión en La Romana, en República Dominicana, que tiene un valor de 500.000 euros.

Aunque el acuerdo con Kia le dota de coches, también cuenta con un Aston Martin DBS o un Ferrari 458 Italia. Eso sí, la otra gran pasión de Rafa es el mar, al que tiene acceso desde su casa en las baleares. Para surcar los mares tiene un yate de más de 5,5 millones de euros, con el que puede desarrollar la pesca, una de sus principales aficiones. No se queda atrás con sus relojes, ya que tiene una importante colección de la marca Richard Mille.

