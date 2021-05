Koeman: "Quiero seguir, pero es importante tener la confianza del club"

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman sentenció que quiere y puede "seguir" si tiene "la confianza del club" después de la reunión del jueves con el presidente Joan Laporta y el vicepresidente deportivo Rafael Yuste en un restaurante barcelonés.

"Hemos hablado, discutido y quedado para después de la temporada. La última palabra la tiene siempre el presidente del club. Yo en ese sentido estoy muy tranquilo", añadió el técnico holandés sobre su futuro en el Barcelona, el tema estrella de la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Celta de Vigo.

"Hay que analizar la temporada entera, conociendo la temporada. Estamos decepcionados. Pudimos ser líderes. Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así. Ya veremos al final de temporada. Quiero seguir, estoy contento, pero hay mucho margen de mejorar cosas. El camino no acaba este curso. Hay cosas mejoradas, datos impresionantes, pero me gustaría hablar al final. En dos semanas se pasa de todo perfecto, a todo horrible. Y no es justo. No pienso en lo que va a pasar", dijo.

Ronald Koeman, dirigiendo al Barça Reuters

Koeman consideró que el equipo "tiene mucho margen de mejora" y que "la afición ha visto a un equipo que ha hecho partidos fantásticos, que ha demostrado tener mucha hambre", reconociendo que a veces no se han ganado "partidos clave como el del Levante". Según el entrenador del Barcelona en el segundo tiempo no se vio "el nivel que hay que dar".

Fichajes

En este sentido, también dijo que si se pueden fichar los jugadores que se necesitan "para dar un próximo paso" se puede estar ilusionado "con el año que viene".

Si bien asegura sentirse "muy apoyado por parte del vestuario", reconoció que "en las últimas dos semanas" se ha sentido "maltratado" por la prensa. "Ganamos la Copa y remontamos 12 puntos en una Liga que aún estamos luchando y si miras la prensa los últimos días parece que hicimos un muy mal trabajo, no estoy de acuerdo con eso", se quejó.

Respecto a las opciones del Barcelona de ganar la Liga, Koeman no lanzó la toalla a pesar de estar a cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid, a falta de tan solo seis por disputar: "Es importante creer y seguir, intentando ganar y esperar".

Preguntado por la final de la Champions League femenina que mañana domingo enfrentará al Barcelona contra el Chelsea, el técnico holandés dijo que ha visto "sus partidos y han mejorado muchísimo, es muy importante para ellas y para el club ganarla".

