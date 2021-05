Laporta y Koeman, cumbre para estudiar la situación actual del FC Barcelona

Ronald Koeman y Joan Laporta han tenido una importante reunión este jueves para tratar la situación actual del FC Barcelona. Entrenador y presidente han quedado para comer y hablar de lo que ha sido un final de curso en el que el conjunto azulgrana ha conseguido ganar la Copa del Rey, pero ha fracasado estrepitosamente en La Liga.

El Barça se ha caído de la pelea por el título antes de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que los pinchazos de Real Madrid y Atlético de Madrid les habían metido de nuevo en la pelea. Sin embargo, la fragilidad defensiva que han demostrado durante toda la temporada les ha terminado pasando factura y condenando.

A la directiva azulgrana, liderada evidentemente por Joan Laporta, les ha preocupado las oportunidades perdidas ante equipos como Granada o Levante, las cuales han hecho que los de Koeman se caigan por la pelea final por el título. La derrota contra el equipo andaluz fue un mazazo terrible y el empate contra los granotas les han hundido definitivamente, acercando La Liga al Atleti.

Ambos tropiezos han tenido un denominador común, o incluso varios. El primero de ellos es que en ambos partidos, el Barça consiguió ir por delante en el marcador. Frente al Granada por 1-0 y contra el Levante, primero 0-2 y después 2-3 Por ello, el equipo directivo que dirige Joan Laporta se ha quedado sorprendidos ante estas dos caídas casi consecutivas y con una demostración de caída libre tan evidente.

De esta forma, Joan Laporta, que mantiene un contacto bastante fluido con Koeman para tratar aspectos deportivos del equipo, quería conocer de primera mano cuáles eran las sensaciones del técnico después de todo lo ocurrido. Para Laporta es importante poder analizar la situación del vestuario contando con la opinión del entrenador y conociendo también cómo respiran los jugadores tras lo que se considera un fracaso muy importante.

En esa reunión también ha participado Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del club y persona de confianza de Laporta, quien quería saber de primera mano cómo se explican pinchazos tan llamativos como los que han visto contra Granada y Levante y que han sacado de la ecuación a los azulgranas cuando tenían el calendario más asequible.

Dudas con su futuro

A pesar de que la reunión ha tenido un tono cordial y que desde el club se pretenden dar una vista de normalidad a este encuentro, lo cierto es que el hecho de que haya sido una comida le da una mayor relevancia, ya que se podría haber arreglado de igual forma con una visita de Laporta a la ciudad deportiva o a uno de los entrenamientos del club.

Además, sigue estando muy en el aire el tema del futuro del entrenador holandés, quien todavía tiene un año más de contrato para el Barça, pero que no es ni mucho menos el favorito de Laporta ni de la junta directiva para continuar su proyecto. Se había llegado a la conclusión de que si el equipo hacía doblete con liga y Copa, su continuidad era mucho más factible, pero la caída en el campeonato doméstico ha dejado una situación muy delicada. Por si esto fuera poco, Koeman sabe que el propio Laporta no le ha ratificado en público, por lo que las dudas se siguen alimentando con razones de peso. Esta reunión no ha hecho más que avivar las llamas de ese juego que amenaza con quemar al técnico azulgrana.

