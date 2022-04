Pedri, Ansu Fati y el gran fantasma de las lesiones en el FC Barcelona de Xavi

El Fútbol Club Barcelona volvió a los orígenes para apostar por los talentos de La Masía. Con sus cuentas en números rojos, inmersos en una grave crisis económica por las malas decisiones del pasado, en Can Barça se reinventaron. De ahí que jugadores como Ansu Fati o Pedri González pasaran de ser promesas del futuro a futbolistas de presente. Los que tenían que tirar del carro azulgrana.

La presión, el estar despegando o la carga de minutos han ido haciendo mella en ellos de mayor o menor forma. Pedri ha vuelto a caer lesionado y se pierde el final de temporada. Mientras que Ansu está en la recta final de su recuperación después de lesionarse a principios del presente año 2022.

Cara y cruz en estos momentos. Pero una situación que hace reflexionar al Barcelona. Las lesiones de estos jóvenes jugadores pueden venir por el exceso de minutos. Por esa presión que se pone sobre ellos. Lo que muchas veces se dice en el 'mundillo' como cargar de piedras sus mochilas. Aunque tal vez el caso más llamativo es el de Ansu Fati.

El calvario de Ansu

Fue la pasada campaña 2020/2021 cuando el joven de Guinea-Bisáu cayó lesionado de gravedad por primera vez desde que se convirtió en futbolista profesional. En noviembre de 2020, se rompió el menisco interno de la rodilla izquierda durante un partido con el Betis. Lo que parecía que iba para cuatro meses se fue alargando... y es que tanto se alargó que las visitas al médico se convirtieron en una constante, el quirófano en una parada obligada y así dijo adiós a la temporada y a la Eurocopa.

Después de 305 días, Ansu Fati regresó a un entrenamiento con el Barcelona. Casi un año más tarde. Así lo recuerda ahora el futbolista: "No lloré, tenía mucho dolor, pero veía a mi madre tan preocupada que no me salió ninguna lágrima. Cuando vi a mi padre, al llegar al hospital, sí lloré. Entró llorando y me vine abajo".

Ansu Fati, en un entrenamiento del Barcelona AFP7 / Europa Press

Con el nuevo curso, nuevas expectativas. El '10' de Leo Messi a la espalda y las ganas de dejar la pesadilla atrás. Pero no. El calvario de las lesiones le golpeó de nuevo. Y no una vez. Lesiones y recaídas hasta volver a planear la sombra de una nueva operación en el horizonte. Decidió entonces el propio jugador eludir el quirófano y optar por un tratamiento conservador.

Muchas piedras en el camino de un futbolista que a sus 19 años tiene al barcelonismo metido en el bolsillo. Pese a todo lo vivido, Ansu Fati se prepara para volver una vez más a los terrenos de juego. No hay prisa. Ni él ni el Barça la tiene. Lo único que esperan todas las partes es que no recaiga y que pueda tener la continuidad deseada. Estaba llamado a liderar a la nueva generación del Barcelona y de España. Pero, por el momento, las lesiones han puesto en jaque este estatus.

Freno a Pedri

De Ansu Fati a Pedri González. En la peor noche del barcelonismo en mucho tiempo, cayendo eliminado el equipo culé ante el Eintracht Frankfurt en una Europa League en la que era el favorito al titulo, los de Xavi Hernández también vieron cómo el futbolista canario caía lesionado. El jugador acabó tocado y tras los pertinentes exámenes médicos, se confirmó el peor de los presagios.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri tiene una ruptura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", rezó el parte médico emitido por el Barcelona el pasado viernes. Un mazazo ante el que poco o nada se puede decir. Aunque el internacional español sí que quiso mandar un mensaje a sus seguidores.

Pedri González, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Es un día duro, pero no queda otra que mirar hacia adelante. Infinitas gracias por el cariño que me han dado en las últimas horas. Con su apoyo, estoy seguro de que volveré más fuerte. Ahora más que nunca, apoyemos al equipo y... ¡FORÇA BARÇA!", escribió el futbolista culé en sus redes sociales. Positivismo, pese a estar destrozado. Y es que esto no es la primera vez que le pasa.

Después de que la pasada campaña se desfondase, tanto con su club como con la Selección, Pedri sufrió una lesión que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde el inicio de la presente temporada hasta entrado el año 2022. Desde su regreso, ha sido el jugador más importante del Barcelona. Pero esta nueva lesión le dejará KO hasta el curso que viene.

"Él está afectado, es un varapalo para él y para todos. Vamos a ver los plazos como está, depende de cómo cicatrice... se tiene que animar y él es positivo", ha dicho Xavi Hernández tras lo sucedido. Aunque tanto él como el resto en Can Barça toman nota de lo que les ha pasado a sus dos estrellas. A sus dos perlas. Se puede presumir de futuro con ellos. Pero, sobre todo, se debe cuidarlos.

[Más información: Laporta ya ha decidido dónde celebrará La Liga del Barça esta temporada]

Sigue los temas que te interesan