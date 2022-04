Pedri, cerca de perderse lo que resta de temporada por lesión: sigue el drama para el Barça de Xavi

El FC Barcelona no levanta a cabeza. Dicen que a perro flaco todo son pulgas y en su caso parece confirmarse. Después de la pésima noticia de la eliminación de la Europa League tras hacer el ridículo contra el Eintracht de Frankfurt, ahora podría llegar otro mazazo casi insuperable. Pedri se lesionó en el duelo contra los alemanes y estaría cerca de perderse lo que resta de temporada.

El jugador canario tiene que pasar nuevas pruebas médicas, pero las primeras exploraciones no han sido nada satisfactorias. De hecho, todo hace indicar que se trata de una lesión más complicada de lo que podría parecer en un principio. El crack del Barça se retiró al descanso y nunca más volvió a pisar el césped del Camp Nou.

En su lugar salía Frenkie de Jong, que terminó siendo de lo poco positivo que tuvo el Barça en una noche para olvidar. Sin embargo, lo que empezaron siendo unas simples molestias en los isquiotibiales del muslo izquierdo, podrían tener al jugador varios meses de baja. Eso implicaría que directamente no se volvería a vestir más de corto en lo que resta de curso.

Ya en varios momentos de la primera mitad en el partido contra el Eintracht, se pudo ver al mediapunta con gesto contrariado, tocándose la parte posterior del muslo y haciendo gestos al banquillo de que algo no iba bien. El Barça caía 0-2, pero lo peor estaba por llegar. Finalmente, Xavi Hernández y el cuerpo médico llegaron a la conclusión de que era mejor no forzar, pero seguramente ya era demasiado tarde.

De hecho, viendo el nivel ofrecido por Pedri en la primera mitad y teniendo en cuenta su calidad, lo lógico era pensar que ya había empezado el choque con algunas molestias. No fue el Pedri de otras ocasiones. Casi no entró en juego y no fue para nada diferencial, algo que pagó con creces el equipo de Xavi Hernández que, en líneas generales, hizo un partido pésimo, muy en la línea de los últimos que ha ido disputando como por ejemplo el de la ida en Frankfurt o el del Levante en Orriols.

Problemas para Pedri

El canario tendrá que pasar más pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión, pero las primeras informaciones que llegan hablan de un periodo de baja de entre seis y ocho semanas. Es decir, se perdería la recta final del curso con el Barça intentando recortar la desventaja con el Real Madrid en La Liga que, ahora mismo, es de 12 puntos.

Pedri González junto a Óscar Mingueza en el partido contra el Eintracht de Frankfurt de Europa League Europa Press

El técnico catalán estaba entre la espada y la pared. Pedri tocado y De Jong convaleciente por una enfermedad. Finalmente, apostó por el exjugador de la UD Las Palmas y no le salió del todo bien. De confirmarse, la suya podría ser la baja más sensible que tendrá el conjunto azulgrana en lo que resta de curso. Otro motivo más de desilusión para una afición que no encuentra el camino de recuperar la sonrisa con este Barça casi en ruinas.

