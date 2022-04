El Barça, humillado por el Eintracht en el Camp Nou: eliminado de la Europa League entre abucheos

El FC Barcelona cayó eliminado de cuartos de final de la Europa League tras una dura goleada ante el Eintracht Frankfurt. El equipo alemán, noveno en la Bundesliga, supo aprovechar varias contras para sentenciar con un 0-2 en la primera mitad. Kostic hizo doblete y sentenció tras el descanso. Los de Xavi Hernández se quedan a las puertas de las semifinales tras los goles de Busquets y Memphis en el descuento. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 2-3 Eintracht Frankfurt].

El duelo del Camp Nou tenía varios condicionantes. El Barça no iba a poder contar con Piqué por complicaciones físicas. Además, toda la plantilla llegaba con cierto cansancio de la jornada liguera. Y, para colmo, el apoyo del Camp Nou iba a ser duda hasta el último momento por las vacaciones de Semana Santa. Los peores presagios se cumplieron y, entre butacas vacías y camisetas blancas de los germanos, hubo cerca de 20.000 espectadores visitantes.

El plano psicológico lo tenían ganado los germanos, que además contaban con el 1-1 de la ida. Pero a la hora de rodar el balón el triunfo fue doble. El Eintracht apenas sufrió y supo extender sus contraataques sin mayor complicación. Kostic, Santos Borré y Kamada castigaron a una zaga culé perdida sin Gerard Piqué. Un penalti de Eric García en el minuto 3 lo complicó todo. Un golazo de Santos Borré obligó a una remontada épica. El segundo de Kostic a la contra hizo imposible el milagro.

El Barça, que reclamó un penalti por mano del Eintracht, se quedó a las puertas de las semifinales ante el noveno clasificado de la Bundesliga. Sin la Europa League, los de Xavi Hernández se quedan sin opción de levantar algún título esta temporada salvo milagro en La Liga.

El fallo de Eric

El Eintracht estuvo listo desde el primer momento. Su estrategia era simple, pero muy eficaz. Aguantar atrás, ejercer una presión inteligente y sacar todas las contras posibles aprovechando la velocidad de su punta de ataque. Pero, sobre todo, castigar la ausencia de Piqué con centros al área y victorias físicas. Así llegó el primer tanto del partido cuando apenas se había cogido sitio en el Camp Nou.

Un centro lateral no lo supo defender Eric García. El zaguero agarró por la espalda a Lindstrom, que no dudó en caer al suelo. Además, la cercanía de colegiado evitó que hubiera debate alguno. Kostic fue a los once metros y, engañando a Ter Stegen, ponía el 0-1 sin apenas haber superado los tres minutos del encuentro.

El pase ya se ponía algo complicado para los azulgrana. Sin embargo, siempre quedaba la esperanza de una remontada para el recuerdo. Sería un espejismo, pues la reacción culé fue completamente estéril sin ocasiones de claridad. El estadio se creció y las internadas de Dembélé metieron algo de miedo. No eran suficientes, como tampoco el paso adelante de Pedri y Gavi. Es más, ese intento de empatar dejó espacios en defensa que el rival aprovechó a la perfección.

Una recuperación en el centro del campo le dio metros para correr a Santos Borré. Y la debilidad defensiva culé hizo que el delantero se atreviera con un lanzamiento potente desde fuera del área que dejó a Ter Stegen sin ninguna opción. El minuto 37 supuso un nuevo golpe en el ánimo local, que se marcharía al descanso con ocasiones de haberse quedado eliminado con 0-3.

Kostic sentencia

Ese tanto de la sentencia tardaría en llegar, pero lo haría. Xavi metió a De Jong en la segunda mitad e intensificó la presencia en ataque. El Barcelona mejoró y Aubameyang tuvo la primera en los minutos iniciales. Rozó el remate en un pase de la muerte, pero por unos centímetros lo dejó escapar. Poco después, Trapp blocó un remate a Aubameyang. El Barça se crecía y la afición creía.

Sin embargo, los alemanes parecían saber lo que tenían delante. Ter Stegen también tuvo que intervenir con un paradón en el 58 que retrasó la sentencia. La jugada, además, supuso la gran polémica de la noche. El Barça pidió mano por un toque de Santos Borré en un córner. El colegiado, con alguna dificultad por el fallo de la pantalla VAR, acabó diciendo que no había nada.

Busquets hace creer

Ese penalti pudo haber supuesto la resurrección culé. Pero fue un golpe clave en su intento de remontada. Con el Barça intentando reponerse, Kostic sacó el tercero en un disparo cruzado imparable para Ter Stegen. El Camp Nou empezaba a entender lo que sucedía. La afición daba la eliminatoria por perdida.

Los de Xavi se volcaron a la desesperada. Al menos anotar el gol del honor. Busquets lo hizo en el 83', pero el VAR lo anuló por claro fuera de juego. En el 90', después de que el cartelón mostrara 9 minutos de añadido, el centrocampista se sacó un tirazo desde la frontal imparable. El 1-3 hizo creer durante algún tiempo, pero no había margen suficiente. Tampoco con el tanto de Depay desde el punto de penalti en el 98'. El Barcelona lo intentó y el Eintracht sacó la garra defensiva para llegar a semifinales de la Europa League.

FC Barcelona 2-3 Eintracht

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza (Dest (62'), Araujo, Eric García (Luuk de Jong, 70'), Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri (Frenkie de Jong, 46'); Dembélé, Aubameyang (Adama, 62') y Ferran Torres (Memphis, 80').

Eintracht Fráncfort: Trapp; Knauff, Touré, Hinteregger, N'Dicka, Kostic; Jakic, Rode (Hrustic, 80'); Lindstrom (Hauge, 80'), Kamada y Lucas Borré (Ache, 90').

Goles: 0-1, 4' Kostic, de penalti. 0-2, 36' Santos Borré. 0-3, 67': Kostic. 1-3, 90'+1: Busquets. 2-3, 90'+10: Memphis.

Árbitro: Artur Dias (Portugal). Amonesto a Eric García (3'), Gavi (28') Dembélé (90'+4) por parte del Barcelona; y a Jakic (24') y Hrustic (83') y Knauff (90'+6). Expulsó a N'Dicka por doble amarilla (90'+5 y 90+10)

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa de fútbol disputado en el Camp Nou ante 79.468 espectadores.

