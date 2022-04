El lapsus de Araújo tras la eliminación del Barça en Europa League: "No nos llevamos tres puntos..."

La derrota del FC Barcelona en cuartos de final de la Europa League supuso todo un varapalo para el equipo de Xavi Hernández. Bien reflejó esa derrota Ronald Araújo, uno de los jugadores más jóvenes del equipo, pero a la vez de los más importantes en el esquema del entrenador. El defensa destacó los errores cometidos atrás y reconoció que es un fracaso no haber pasado a semifinales.

Araújo incluso protagonizó un lapsus fruto de la tensión del momento. El central del Barcelona, cuando hablaba con los micrófonos de Movistar + al poco de finalizar el encuentro, aseguró que no se llevaban los tres puntos por los fallos cometidos y el acierto del rival. Un error sobre su consideración de la eliminatoria que corrigió rápido.

"Es una lástima perder este partido. A pesar del resultado hicimos lo que habíamos trabajado. Es una pena porque tuvimos tres errores y tres goles. Ellos pegaron en el momento justo. A pesar del resultado hicimos buen partido. Ellos tres veces, y tres veces nos metieron los goles", espetó ante la televisión con derechos.

"A esta altura y más en Europa hay detalles y errores que no se pueden conceder. Por eso no nos llevamos los tres puntos hoy... la clasificación", indicó un Araújo algo tocado moralmente tras la eliminación en cuartos de final de la Europa League.

Fallos en defensa

"Creo que teníamos que tener más paciencia porque ellos estaban bien encerrados atrás. Y luego las vigilancias en los contraataques porque ellos estaban esperando eso, un error en algún pase. Alguna pérdida para salir a la contra.Teníamos que ajustar más ese detalle. Es una pena porque queríamos pasar".

Peso del público

"Yo creo que pesado no, porque sabíamos que teníamos que hacer nuestro fútbol. Pero me sorprende mucho que haya tanta gente de ellos en el estadio. Agradezco el apoyo de los que han venido. Me sorprende que haya mucha gente del equipo rival acá".

Opciones del Barça

"Yo creo que para la altura de este equipo, la calidad que tenemos, lo que estábamos haciendo en los últimos tiempos, sí creo que es un fracaso. Queríamos ganar la Europa League. Era importante para el grupo, para lo que se estaba creando. Hay que levantar la cabeza, estamos trabajando bien. Hay que levantar la cabeza, seguir trabajando porque sigue La Liga y preparar bien la temporada que viene".

