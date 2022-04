Xavi Hernández: "Hay que jugar mejor al fútbol para obtener resultados, al menos en el Barça"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona analizó la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Europa League ante el Eintracht. Xavi destacó la importancia de que el público no fuera en su mayoría culé y reconoció que la derrota se cosechó por los errores propios cometidos.

Xavi Hernández, además, pidió mantener la confianza en el grupo porque derrotas como la europea forman parte del "proceso". El técnico, que defendió la alineación planteada y la actuación de jugadores como Mingueza, pidió centrarse en La Liga para alcanzar el objetivo de jugar la Champions la próxima temporada.

Confianza

"Aunque estemos fuera de Europa seguimos por el buen camino".

Decepción

"Decepcionado. También lo han dicho los jugadores antes de salir al terreno de juego. Esperábamos que la afición animase. Gracias a los culés que nos han animado, pero parecía el campo de una final, dividido. El club está mirando qué ha pasado. No hemos tenido el ambiente. Pero no es una excusa. Si me preguntas por ello, te respondo, pero no tiene nada que ver. No jugamos bien ni hicimos una eliminatoria".

Más afición visitante

"Es un error de cálculo y planificación clarísimo. Jugando en casa no puede pasar esto. La pena es que los que ha venido a animar no hemos podido cosechar esta victoria. El club está trabajando para ver qué ha pasado. Queremos saber qué ha pasado, que nos den una explicación".

Público

"No ha ayudado. He intentado decirle a los jugadores que lo que importaba es lo que pasaba en el campo, pero nos ha podido afectar. No hemos estado bien tampoco. No lo digo como excusa, no nos ha ayudado, pero en el campo tampoco hemos estado bien. Aceptamos la derrota, han aprovechado sus fortalezas que son muchas".

Derrota

"Forma parte del proceso. Le estamos dando la vuelta. Es una evidencia que estamos decepcionados y cabreados porque estábamos muy motivados. Pero no nos puede desviar de camino. Hay que seguir creciendo. Hemos hecho grandes partidos, hay que seguir creyendo. Forma parte del fútbol. Si es un fracaso, vamos a aprender de los errores. Si hay fracaso hay aprendizaje. Hay que intentarlo de todas formas y tenemos el objetivo de clasificarnos para la Champions el año que viene. Serán 8 finales de Liga".

Sensación

"Estoy orgulloso. Lo hemos intentado. No hemos competido bien. Hay que mejorar".

Alineación

"Dest no estaba para jugar todo el partido. Mingueza no ha hecho un mal partido. Ha sido cosa de grupo. No hemos jugado bien. Asumimos toda la culpa, yo como entrenador. El once era de garantías, pero no hemos estado bien. Demasiada pérdida hoy también. Normalmente nos pasa en el Barça: cuando no juegas bien acabas empatando o perdiendo. Hay que jugar mejor al fútbol para obtener resultados, al menos en el Barça".

Desgaste

"No creo que estemos cansados. Es un tema futbolístico, ni mental ni físico. No hemos generado todo lo que generábamos en los últimos partidos. Ellos han defendido muy bien, muy físicos. Con el 0-3 era muy difícil. Hemos tirado de orgullo a la heroica, nos ha salido todo mal hoy. El resumen es que no hemos jugado bien".

Afición

"Nosotros pasamos un infierno en Frankfurt y necesitábamos que el Camp Nou fuera una olla a presión. Pero ha sido como una final con el campo dividido".

