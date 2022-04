Ansu Fati se confiesa: orígenes, sueños, relación con la religión y el Barça

Made in La Masia, de Barça TV, tiene nuevo protagonista. Ansu Fati es la cara de un capítulo en el que también hablan sus padres o Ernesto Valverde. Aquí se recogen las impresiones del jugador del Fútbol Club Barcelona. Desde sus orígenes hasta la relación con su familia o con la religión. También de su trayectoria en el equipo culé.

Orígenes

"Empecé en el Herrera con cinco o seis años y después seguí en los Peloteros, una selección que cogía a los mejores de cada pueblo y nos llevaban a jugar torneos con el Barça, el Sevilla... Tengo muy buenos recuerdos de esa época, vivía en Herrera, con mis padres y mis hermanos".

Su familia

"Está muy unida y cuando uno sufre, todos sufren. Es mi mayor apoyo, sin ellos no sé qué haría, gracias a ellos soy quien soy hoy en día. Soy de Guinea-Bisáu y llegué a España con 7 años junto a todos mis hermanos. Mi padre trabajaba aquí y cuando tuvo la oportunidad de traernos, nos vinimos junto a mi madre y mis hermanos. Gracias a él puedo decir que he cumplí mi sueño y la verdad es que le debo todo a mi padre y a mi madre".

Ansu Fati, en un entrenamiento del Barcelona FC Barcelona

Un sueño por cumplir

"Me siento de Guinea-Bisáu, pero desde que vine, no pude volver. Mi sueño es volver allí para poder ayudar a muchos niños, especialmente en la educación".

Un sueño cumplido

"Siempre soñé siempre con ser jugador profesional y llegar al Barça".

Comida favorita

"Podría estar todo el día comiendo arroz con pollo, la verdad".

Lesión

"No lloré, tenía mucho dolor, pero veía a mi madre tan preocupada que no me salió ninguna lágrima. Cuando vi a mi padre, al llegar al hospital, sí lloré. Entró llorando y me vine abajo".

Debut con el Barça a los 16

"Estaba muy nervioso, especialmente la semana anterior, con el primer equipo, No podía ni comer ni dormir por la ansiedad. Me acuerdo que cuando me llamaron a entrenar por primera vez llamé a mi padre, pero no me cogió el teléfono. Llamé entonces a mi madre y me puse a llorar. Era mi sueño desde que llegué y veía que lo estaba cumpliendo. Fueron semanas emotivas, pero también con muchos nervios. Ese día se me pasó todo por la cabeza, fue muy emocionante, cumplía mi sueño en el mejor club del mundo".

Primer gol

"No me lo creía. Fue todo muy rápido. Me acuerdo que me puse la mano en la cara porque no sabía ni donde estaba, la verdad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ansu Fati (@ansufati)

Regreso al Camp Nou tras la lesión

"Fue un día muy emocionante, como el día de mi debut. Desde que salí a calentar recibí el apoyo del público, me dio mucha fuerza, como en toda la recuperación porque me sentí muy querido por la gente. El apoyo diario que recibía me motivó a trabajar más que nunca y a poder volver a hacer lo que más me gusta y sobre todo, disfrutar de lo que hago".

Religión

"Me ayuda la fe, me pongo en la cabeza que he vivido cosas más difíciles que una lesión y al final esto son cosas que pasan. Mi padre sí tuvo que trabajar duro para que yo este donde estoy, acabo de empezar y quiero ganar muchas cosas en este club. Mi familia es musulmana y creemos, siempre con trabajo y con la ayuda de Dios todo es posible. En mis lesiones he rezado mucho. Pido salud para mi familia, lo último que pido es para mí".

Familiar

"Cariñoso con mis padres, con toda la gente que me rodea y conoce. Una persona nunca debe cambiar independientemente de lo que tenga o no tenga. Saber respetar para mí es lo fundamental, así como tener la humildad de querer trabajar y mejorar".

[Más información - Ronaldinho advierte al Real Madrid: "Otra remontada es posible"]

Sigue los temas que te interesan