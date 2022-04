Laporta ya ha decidido dónde celebrará La Liga del Barça esta temporada

Ansu Fati ha sido uno de los nombres propios del día. El delantero del Fútbol Club Barcelona está muy cerca de reaparecer con el equipo azulgrana tras superar su última lesión. El jugador ha sido el particular padrino de la presentación de un libro de relatos solidarios escrito por varios periodistas deportivos. Un acto en el que también ha estado Joan Laporta.

El presidente del Barça se muestra optimista de cara a poder ganar La Liga. El actual líder del campeonato doméstico es el Real Madrid. Los blancos tienen una ventaja de doce puntos sobre el Barcelona y el Sevilla. Aunque el conjunto culé tiene un partido menos, que tiene que disputar este mismo mes de abril contra el Rayo Vallecano.

Una victoria frente al equipo rayista dejaría al Barcelona a nueve puntos del Real Madrid. Y en Can Barça tienen algo claro: los de Carlo Ancelotti se dejarán más de un punto de aquí al final de Liga. Es por esto por lo que reina el optimismo, la confianza. Confianza por poder cantar el alirón a final de temporada.

Ante esta opción, Laporta incluso ha pensado dónde y cuándo celebraría La Liga culé. El lugar elegido no es otro que la famosa discoteca Luz de Gas. "Tengo La Liga en la cabeza, espero que podemos ganarla. Ojalá pueda ir el 7 de julio a Luz de Gas a celebrarla", ha afirmado el presidente azulgrana en el acto de presentación del libro anteriormente mencionado.

La historia entre Luz de Gas y Laporta viene de lejos. Todo comenzó, en lo que al círculo mediático se refiere, después de la aparición de una fotografía del dirigente del Barça en la discoteca, con un puro en la mano y completamente bañado en champán. Imagen que se tomó después de la victoria del conjunto culé ante el Real Madrid por 1-0 con gol de Ibrahimovic.

"Hay un amigo en común que movió una botella de champán y se la tiró por encima, fue Fermín. También había amigos de un jugador que fueron los que pasaron la imagen a la caverna. Pero eso no era una fiesta, parecía una comunión", recordó en su día un amigo de Joan Laporta.

El propio dirigente habló sobre la fiesta: "No me di cuenta que me hacían la foto, estabámos celebrando, con amigos. No hay que esconderse que se está disfrutando, si no aprovechas los buenos momentos es difícil de llevar. "Los jugadores se apuntaron a la fiesta. En la celebración había champán y vi que me tiraban el champán por encima de la cabeza".

En la presentación del libro, Laporta también se ha referido a Ansu: "Me hace reír cuando me dicen que si vamos a traer a un delantero u otro cuando aquí tenemos al mejor que es Ansu Fati. Es admirable como se has recuperado, estamos muy satisfecho de ese proceso. A mí me dicen que ya está listo, pero quieren aguantar un par de semanas más para que todo se consolide. Deseamos que vuelva a jugar y que demuestre todo su talento",

