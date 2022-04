José Elías, avalista clave de Laporta en el Barça: "Faltó dinerillo y fui poniendo, no sé cuánto acabé dando"

La llegada de Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona fue sencilla en lo que al proceso electoral se refiere. Ni Font ni Freixa pudieron plantarle cara en las urnas y el veterano se llevó la victoria. Sin embargo, su gran problema surgió a la hora de presentar un aval de 125 millones de euros. Los pasos en falso y las negociaciones a última hora dejaron en la cuerda floja al dirigente, que acabó encontrando un apoyo clave en Audax Renovables. Su propietario, José Elías, habla más de un año después de cómo se produjo todo el proceso.

El máximo representante de la cotizada empresa ha recordado que "faltaba dinerillo" y que poco a poco fue sumando fondos. Al final, según ha relatado en un avance de Lo de Évole, no sabe cuánto acabo poniendo como aval. Elías abandonó el proyecto hace unas semanas por discrepancias con el Espai Barça y, como cuenta en el programa de La Sexta, duda mucho de si volvería a dar un paso como el que dio.

El aval de que necesitaba Laporta era de cerca de 125 millones de euros. Todo parecía estar cerrado, pero Jaume Giró se retiró en el último momento y dejó al candidato en una delicada situación. Él y su equipo comenzaron las negociaciones contra reloj para encontrar un avalista. Y Audax Renovables fue la empresa que solventó el conflicto. Su vicepresidente, Eduard Romeu, se convirtió en el vicepresidente económico del Barça.

José Elías, en el programa de Jordi Évole, destaca que todo fue "campechano". "Faltaba dinerillo y fui poniendo. Luego faltó otro... No sé cuánto acabé poniendo. Es como cuando te juntas para cenar costillada y todos os rascáis la buchaca. Fue todo un poco campechano", cuenta entre risas el empresario. Elias incluso reconoce que, a la vista de la exposición que ha sufrido todo este tiempo, probablemente no lo volvería a hacer porque ha pasado "un año bastante malo".

"Le avalé, pero si soy sincero no la llegué a sumar y restar la cantidad total", subraya el propietario de Audax. "Estábamos allí y venían y me comentaban que uno al final no iba a poner dinero. 'Bueno ya pongo yo', decía. No sé lo que puse, pero al final ya dije que nos teníamos que salir, que no íbamos a hacer el ridículo".

Su renuncia

La salida de José Elías se confirmó a mediados de febrero por las tensiones generadas a raíz del Espai Barça. El gran proyecto del club catalán, que supondrá renovar las instalaciones deportivas y el estadio del Camp Nou, se elaboró sin la transparencia que reclamaban apoyos como Elias. Por ello, y plena cascada de dimisiones como la del CEO Reverter, el propietario de Audax Renovables decidió dar un paso atrás. Eduard Romeu, su vicepresidente, sí que continúa en la Junta y como vicepresidente económico al haber aportado patrimonio propio.

