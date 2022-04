El Barça no pierde la esperanza con el fichaje de Lewandowski: el factor Pini Zahavi, la gran clave

Mientras el mundo del fútbol está pendiente de casos como los de Haaland o Mbappé, el Barça quiere mover sus hilos en la sombra. Para ello, busca dar un golpe de efecto en el mercado y cerrar un fichaje que sea un auténtico bombazo. Sin embargo, se tiene que amoldar al poco margen de movimiento que tiene la entidad catalana. Y el nombre elegido es el de Robert Lewandowski.

En estos momentos, la línea que separa el sueño de la realidad es muy delgada. El Barça no puede aspirar a grandes movimientos y por eso tiene que echar el resto cuando se encuentra una ganga. Y el delantero polaco podría serlo, al menos para unos años. A pesar de que ya tiene 33 y de que cumplirá 34 en agosto, el de Varsovia destaca no solo por su fiabilidad de cara a gol, si no también por su excelente nivel físico.

Cuida su alimentación, su descanso y su preparación para rendir año tras año mejor que el anterior. Es un caso similar a los de Modric o Cristiano Ronaldo. Cada vez parece más joven, aunque lógicamente, la recta final de su carrera deportiva ha empezado. El Barça vería con buenos ojos un rendimiento excelente en sus dos primeros cursos y ampliar su estancia quizás una o dos temporadas más. El máximo del contrato sería de unos cuatro años.

El diario SPORT informa de que el club de la Ciudad Condal está muy atento a la situación del ariete polaco para poder acometer su fichaje este verano tras tener que retirarse de la puja por Erling Haaland. Pero para eso tendrán que conseguir también convencer al Bayern de Múnich de que facilite una salida.

El delantero se quiere marchar, pero su contrato termina en 2023 y no en 2022. Eso implica que este puede ser el último verano en el que el Bayern sacaría algo de dinero por su marcha. Y ahí es donde tendrían que negociar con el Barça un traspaso. Pero si los alemanes se cierran en banda, todos saldrían perdiendo. El equipo que dirige Joan Laporta se quedaría sin su delantero estrella, Robert sin un año básico para su futuro y los bávaros consumarían su salida sin ver ni un solo euro por la pérdida de su referencia.

La negociación es difícil, pero es cierto que hay vías para poder llevarla a cabo. El traspaso podría llegar a cerrarse por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Sin embargo, el club azulgrana tendría otro problema, el salario del delantero. Tendrían que encontrar la manera de ofrecerle una cantidad que pueda aceptar en su último contrato como profesional. Y eso solo pasa por conseguir más salidas de las ya planteadas.

A pesar de que el jugador polaco tiene el reto y la ambición de jugar en el Real Madrid, sabe que esa opción está prácticamente imposible y por ello no descarta otras vías para dejar su sello en España. Y la primera opción es el nuevo equipo que está armando Xavi Hernández, que necesitará alguna alegría, sobre todo cuando Ousmane Dembélé se termine marchando.

Clave de la operación

Desde Barcelona se apunta a la existencia de una clave que puede marcar las negociaciones. Se trata del agente de Lewandowski, Pini Zahavi. El representante mantiene una excepcional relación con parte de la directiva culé, y en particular con Joan Laporta. Por eso, ambos mantienen un contacto constante para estar al tanto de los avances que pueda llevar la operación.

El presidente se encarga de comunicar los movimientos que hacen en la zona de ataque y que puedan facilitar o perjudicar el fichaje. Por su parte, Zahavi retransmite como están las negociaciones con el Bayern y cuáles son las aspiraciones que tiene el delantero, ya no solo deportivas, si no también a nivel de salario y otras consideraciones.

Tanto el Barça como el entorno del jugador esperan que el Bayern haga todavía alguna oferta más de renovación antes del verano. Pero habrá que esperar a ver qué sucede, ya que de momento Lewandowski solo piensa en una salida, aunque no sea realmente la que cumpla su sueño.

