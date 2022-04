Ronaldinho: "Quiero que Mbappé sea feliz, no me importa dónde"

Ronaldinho ha hablado en la presentación de Metasoccer en Barcelona. La leyenda del fútbol brasileño, protagonista en los últimos tiempos por sus problemas con la justicia, se ha referido a varios nombres propios y también a la actualidad del club azulgrana, en el que se consagró como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

El exfutbolista ha destacado a los tres jugadores a los que le gusta ver por su particular magia dentro de los terrenos de juego: "Me gusta ver a Leo, Neymar y Mbappé. Siempre que están jugando me dan ganas de mirar el partido". De Kylian Mbappé, además, ha comentado que no le importa dónde juegue en el futuro, sino que lo que debe prevalecer es que él sea feliz.

"Yo quiero que él sea feliz, no importa dónde. Juega en uno de los clubes más grandes y lo que importa es que sea feliz. Es una gran persona", ha asegurado respecto a Mbappé. Y del francés a Haaland: "Difícil decir qué haría. Cada uno tiene sus sueños, yo he tenido la felicidad de realizar los míos, que era jugar en el Barcelona y en grandes equipos. No sé qué piensa él. La Liga y el Barça son dos cosas que a todos los jugadores les gustaría pasar un día".

Ronaldinho, durante la presentación del videojuego Metasoccer EFE

Sobre el Chelsea - Real Madrid de la Champions League que se disputa este miércoles no ha querido hablar: "A ver... no sé, estaré trabajando a la hora del partido". De lo que sí ha opinado es del actual Fútbol Club Barcelona: "Se parece un poco este Barça al de mi época. Ojalá que puedan hacer lo mismo que nosotros". "Contentísimo por Xavi y por todo lo que está haciendo. Espero que dé muchas alegrías a la afición del Barça", ha agregado.

Dembélé, Pedri, Messi...

En cuanto a la posible renovación de Ousmane Dembélé por el Barça, el brasileño ha comentado que "en mi opinión es el mejor club, lo más grande del mundo, muy pocos tienen la oportunidad de jugar en un club como el Barcelona. No solo para Dembélé, el Barça es de los mejores sitios para jugar".

Para Pedri González solo tiene los mejores deseos: "Ojalá marque una nueva era. Tiene mucha calidad, lo está demostrando y espero que pueda marcar una época". Lo que sí ha destacado es que le sorprendió que Leo Messi decidiese abandonar el Camp Nou: "Para mí fue una sorpresa cuando salió del Barça, pero es un gran amigo y lo importante es que esté feliz y bien".

Finalmente, en el apartado de posibles fichajes para la entidad azulgrana, Ronaldinho ha apuntado un nombre: Raphinha. "Me gustaría mucho que viniera, tiene mucha calidad, encajaría muy bien en el fútbol español por sus características de juego", ha afirmado el exfutbolista.

Vinicius Júnior

Ronaldinho también se ha pasado por La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Allí se ha referido a su compatriota Vinicius: "Es un jugador joven que puede ayudar mucho a la selección junto con Neymar, pero no solo él, sino todo el equipo junto puede marcar la diferencia".

