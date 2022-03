Pedri: "No me gustó que me rechazase el Madrid, pero ahora estoy donde quiero estar"

Es tiempo de selecciones y también de las correspondientes entrevistas de los internacionales españoles. En El Partidazo de la Cadena COPE ha estado un Pedri González que continúa acumulando piropos a su paso. Su presente y futuro pasa por el Fútbol Club Barcelona, aunque las cosas podrían ser diferentes para él de formar parte del Real Madrid.

Relación con el Real Madrid

"Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando. Ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para pensar que si no te quisieron ahora vas a trabajar para que en un futuro pueda venir otra cosa. No recuerdo quién me rechazó, si le veo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona".

Goleada en El Clásico

"¿Demasiada celebración? Creo que ellos hubieran hecho lo mismo. Cuando ganas 4-0 al rival directo lo vas a celebrar así porque te llevas una alegría inmensa. Lo he visto entero dos veces. La que viví y otra vez después del partido. Cambia bastante de verlo en la televisión, sobre todo los movimientos. Fue un partido inolvidable, pero ahora estamos en la selección y todos somos un equipo. Aquí nos miramos igual y nos reímos igual. Solo hay uno del Real Madrid (Dani Carvajal) y no vacilamos con eso. Somos un equipo y queremos ganar juntos".

Gol al Galatasaray

"Me ha salido por Tik Tok. Me la da Ferrán y veo que viene Marcao y no toco la pelota. Creo que me la podía haber quitado, pero se tira mal y pasa de largo, y cuando voy a chutar veo otra pierna, recortó y chuto abajo. Si llega a haber otra pierna sigo recortando hasta que me vaya fuera del campo... La verdad que fue un buen gol. Creo que hasta ahora es el mejor que he metido, espero que vengan mejores".

El gol de Pedri, visto desde el interior de la portería del Galatasaray Reuters

El '10'

"Me dieron a elegir entre un par de números y es un dorsal que me gusta y ha llevado gente importante como Cesc Fàbregas, que es un jugador espectacular, y lo he escogido por eso. El número que más me gusta es el '8' porque lo llevaba Andrés Iniesta, pero aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía".

Dinero

"Creo que eso lo llevan mis padres y también es de ellos. Lo primero que compré fue la Play Station 5 cuando salió. Ahora lo que quiero hacer es comprarle una casa a mis padres o a renovar la que tenemos".

Relación con árbitros y rivales

"Protesto bastante, antes protestaba menos. Protesto, pero bajito. El otro día cuando le sacan tarjeta a Busquets escucho al árbitro decir 'A la siguiente te voy a echar' y yo le pregunté '¿A mí? Pero si yo no he hecho nada'... Luego me dijo que era al que estaba detrás y me quedé más tranquilo. La verdad es que hablo mucho en el campo, en los balones parados a veces hablo con los rivales. El otro día hablé de muchas cosas con Valverde. Sale un balón y recuerdas una jugada de antes, le pides perdón o le dices cualquier cosa".

Compañeros que más le han sorprendido

"Me han sorprendido Dembélé y Busquets. 'Busi' es una cosa de locos".

Pedri y Eder Militao disputan un balón REUTERS

Once ideal

"¿Puedo decir todo el Barcelona? Ter Stegen, Eric García, que me parece una locura sacando el balón y mi equipo debería tener el balón, y Piqué. Lateral derecho Dani Alves, que es buen amigo. Lateral izquierdo Jordi. Mediocentro 'Busi', Ronaldinho de mediapunta, y Xavi. Por la izquierda Iniesta, para que se meta hacia dentro, por la derecha Messi y arriba Cristiano".

¿Qué es lo que más le molesta?

"Perder, perder me molesta mucho, y dentro del campo de fútbol perder la pelota".

Patada más fuerte que ha recibido

"Luis Milla. Increíble, parece que no ha pegado ni una patada, pero la más fuerte me la ha pegado a mí. Fue en un derbi canario cuando estaba en el Tenerife, me pisó por detrás. No le tengo ningún rencor, eh, me llevo muy bien con él".

El discurso del Golden Boy

"Lo hice yo, pero mi hermano me ayudó. La verdad que estaba un poco nervioso, pero lo llevaba en la mente. Me pongo más nervioso hablando ahí que jugando, pero me salió bastante bien".

[Más información - El Luka Modric más gris en el Real Madrid: un Balón de Oro fuera de sitio y sin influencia en El Clásico]

Sigue los temas que te interesan