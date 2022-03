Jordi Alba: "¿Mbappé y el Real Madrid? No es lo mismo jugar en el PSG que en el Santiago Bernabéu"

Jordi Alba ha hablado en El Larguero de la Cadena SER con motivo de su estancia en la selección española durante el presente parón internacional de marzo. El lateral del Fútbol Club Barcelona ha repasado la actualidad y también lo sucedido en El Clásico. Además, también se ha referido a varios nombres propios como los de Kylian Mbappé, Leo Messi, Sergio Ramos o Pedri González.

El Clásico

"Nunca es fácil meter cuatro goles en el Bernabéu. Es el enemigo que tenemos a diario y era buen partido para hacer más goles".

La Liga

"¿Ganar la Liga? Es difícil, llevan una liga muy buena. Han perdido pocos partidos, pero el cambio que ha dado este equipo durante estos meses... la emoción de ganar un Clásico es inmensa, pero hay que seguir ganando partidos".

Papel con la Selección

"Te enorgullece más venir con la Selección, además hace mucho que no venía. Siempre he intentado hacer la misma función, que haya brazalete o no intento ayudar".

Munuera Montero muestra la tarjeta amarilla a Jordi Alba REUTERS

Opinión sobre Mbappé y Haaland

"No sabría quién decirte. Mbappé es una locura y se demostró en la eliminatoria contra el Madrid; Haaland también es joven y tiene gol. No es lo mismo jugar en el Dortmund y en el PSG que en el Camp Nou o en el Bernabéu. Habría que ver que hacen aquí".

Futuro de Ousmane Dembélé

"¿Renovar a Dembélé? Creo que deberían. En su posición es uno de los mejores del mundo con diferencia. Está motivado y no sé lo que va a hacer, pero ojalá se quede".

Pedri González

"Pedri me recuerda a Iniesta, aunque Andrés es único. Lo de Pedri es una pasada: parece que lleva quince años jugando. Y es superhumilde".

Leo Messi

"¿Messi? Supongo que costará muchísimo después de una vida entera en Barcelona irse a París. Para él y para el barcelonismo. Pero en el fútbol es así. Messi es el jugador con el que mejor me he entendido y sería bonito que volviese. Sufrí mucho su marcha por la amistad".

Neymar Jr.

"Neymar fue fundamental en el Barça, en ese tridente con Suárez y Messi, fue irrepetible. Yo me hubiese quedado, aunque respetamos su decisión".

Gerard Piqué y España

"Por nivel podría venir. Él decidió no venir más, pero con 'Geri' nunca se sabe".

Sergio Ramos

"He hablado con Ramos. Ha tenido un año duro. Ha salido del club de su vida y es una sensación incómoda con las lesiones, pero tiene muchas ganas de seguir".

Actitud ante las críticas

"Reconozco cuando juego bien y cuando juego mal. Pero creo que las críticas son todos. Cuando no estoy a mi nivel, soy el primero que se da cuenta".

100 internacionalidades

"Ya lo veremos. Primero contar con el seleccionador y luego a ver cómo me encuentro. Será difícil llegar a los 100. Ojalá pueda estar en la Selección hasta los 40 años, pero soy consciente de que hay gente apretando aunque me veo capacitado de seguir mucho más".

Luis Enrique

"La relación con Luis Enrique siempre ha sido buena, pero él tiene mucho donde elegir. Él me conoce y sabe lo que puedo dar. Son muchos años que le conozco, para mí es uno de los mejores del mundo".

Celebración de Jordi Alba Reuters

¿Fichar a un madridista?

"Tienen muy buenos jugadores... A mí me encanta Modric, pero tenemos un mediocampo con Busquets, Pedri, Gavi, Frenkie, Nico, Riqui. Gente muy joven".

Eric García y Vinicius

"Solo salió lo que le dijo Eric, pero no lo que le dijo antes Vinicius. Que te lo cuenta Eric, que es un cacho de pan".

¿Futuro como entrenador?

"Ahora mismo no".

Clásico femenino

"Es una pasada como juegan. Al club le hacen mucho más grande y les doy la enhorabuena".

¿Opta España a ganar el Mundial de Catar?

"Sí, lo veo claramente. Hay Selección y una idea de juego muy buena. Nos merecimos mucho más en la Eurocopa. El ambiente que se generó no recuerdo haberlo vivido. Éramos una piña. Perdimos la semifinal... la gente estaba orgullosa de la Selección sin haberla ganado. Dimos una imagen muy buena. Es el título que me queda y ojalá podamos ganar".

Celebración del gol ante el Atlético

"Lo celebré por él: 'Qué sigan hablando'. Cuando estoy mal se me crítica pero cuando estoy bien no se habla tanto. No me arrepiento, porque no hice nada malo, pero lo siento así. Me salió así, no lo tenía preparado".

César Azpilicueta

"Sí que me gustaría mucho que viniera al Barça. Grandísimo profesional, se adapta a todas las posiciones y juegue o no juegue está con el equipo. Es muy competitivo, buen defensor, buena salida de balón. Un gran fichaje para el Barcelona, pero no ha hablado con él si viene o no".

[Más información: El Barcelona recupera la alegría goleando al Real Madrid en El Clásico y Xavi vive su gran noche]

Sigue los temas que te interesan