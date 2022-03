Luis Enrique: "¿El regreso de Gerard Piqué? Es español, por lo que es seleccionable si él quiere"

España comienza un año futbolístico muy importante. El Mundial de Qatar 2022 cerrará el calendario que comienza este viernes con la convocatoria del combinado nacional. Luis Enrique ha introducido una novedad en la portería para las primeras pruebas con los dos amistosos que disputará la selección española de fútbol y la justificará en rueda de prensa. Albania, que supondrá el regreso a Barcelona, e Islandia tomarán la temperatura al conjunto que ya está en la Copa del Mundo.

David Raya ha sido la gran sorpresa de la última lista de Luis Enrique, pero si algo ha demostrado el seleccionador desde que aceptó el cargo es que no se casa con nadie. Primero sorprendió a todos con la presencia de Robert Sánchez, cancerbero del Brighton, y ahora lo ha vuelto a hacer dejando fuera a David de Gea y apostando por el del Brentford, un portero que lleva una década fogueándose en Inglaterra. Esta será uno de los principales centros de atención.

En la portería, además de la primera convocatoria de David Raya, siguen Unai y Robert. No hay muchas variaciones en defensa donde entran Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric Garcia, Diego Llorente, Azpilicueta y Dani Carvajal. En la medular estarán Rodri, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi y Carlos Soler y en la delantera la novedad es Yeremy Pino, al que acompañarán Dani Olmo, Pablo Sarabia, Morata, Raúl de Tomás y Ferran Torres.

Aunque todo indica que Luis Enrique ha decidido dar descanso a Busquets y no es un punto final para él en la Selección, seguramente explique en rueda de prensa las circunstancias de su ausencia. Con la baja del centrocampista del Barcelona, no queda ningún jugador de los campeones del Mundo en Sudáfrica 2010. Sin duda, un dato a tener muy en cuenta en la renovación de la selección. Jordi Alba será el que porte el brazalete de capitán.

Oyarzabal

"Quería empezar la rueda de prensa acordándonos de él. La entereza y la responsabilidad mental me hace pensar que va a estar recuperado pronto. Le estamos esperando".

Busquets

"Es una decisión personal. Es el jugador que más minutos acumula. Quiero tener su mejor versión en junio para la Nations League. Quiero que descanse. Está haciendo una temporada espectacular. Esta no convocatoria es para que pase una semana recuperándose".

Pedri

"Lo veo en su línea de mejora. Está siendo una temporada complicada por las lesiones. Es un placer ver jugadores de su nivel en el campo. Ahora se está animando más a tirar y eso es positivo".

Xavi Hernández

"Más que de manera positiva o negativa, lo que más me gusta es ver entrenadores ofensivos. Más que por los goles que marque, es por los jugadores que usa. Buscamos ideas similares, cada uno con sus matices. Pero me gusta ver a entrenadores como él".

Vuelta a Cataluña

"Nosotros estamos apartados de los temas políticos. Lo dije cuando se anunció el partido. Cualquier lugar de España es bueno para que los aficionados disfruten de la Selección".

David Raya

"Forma parte del seguimiento que hacemos a los porteros. Es un jugador que lo está haciendo muy bien. No había muchas oportunidades de verlo y tengo ganas de verle en la Selección. Ya sea por su capacidad en la portería, por cómo gestiona el balón en los pies... Es una sorpresa para mucha gente, no para nosotros".

Albania e Islandia

"Desde noviembre se hace larga la espera. Aunque parezcan partidos amistosos, no lo son para el seleccionador. Necesito ver su ambición y su hambre. La etiqueta de partido amistoso no va a hacer equivocarse a ningún jugador".

RDT

"Raúl está en la lista porque lo que vi en la última convocatoria ya me gustó mucho. Los delanteros viven esclavizados por el gol. Le vamos a pedir lo mismo que al resto. Tiene la calidad suficiente y necesaria para poder jugar".

Sancet

"Nos gusta mucho. Está en la prelista. Hay 47 jugadores y seis porteros y se pueden incorporar más. Le podremos ver en la Sub21".

Piqué

"Es un jugador español y cumple cualquier requisito, es una posibilidad, es español, si él quiere y tiene ganas, podría ser".

Los jugadores del Chelsea

"No he hablado de su situación en el Chelsea, estarán contentos, habrán aceptado su situación y venir en la selección es una buena noticia, hablaré con ellos pero supongo que están contentos".

Pedri

"No he hablado con Xavi de él. Pedri está más que cansado que lo comparen con Iniesta, si lo comparan con Messi, no le dará tristeza, es su camino, no el de Iniesta o el de Messi".

Jesús Casas

"Estamos en constante evolución y vale para todos, para los jugadores y el staff. Todo es decisión mía".

