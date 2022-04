Thibaut Courtois: "Eden Hazard es un jugador útil, es una pena que no pueda estar aquí"

Continúan las previas de partido raras en el Real Madrid por culpa del contagio de la Covid-19 de Carlo Ancelotti. Sin el italiano, que todavía tiene una opción para estar en el banquillo este miércoles si mañana da negativo, solo fue Thibaut Courtois el que atendió a la prensa antes del encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea FC. El guardameta belga fue el portavoz del club en Stamford Bridge en la tarde de este martes antes del último entrenamiento.

Se especulaba con la aparición ante los medios de los representantes más avanzados del staff como Davide Ancelotti, Luis Llopis o Abián Perdomo pero finalmente ninguno de ellos se pondrá delante del micrófono.

Sensaciones

"Al final la eliminatoria del año pasado era diferente: sin afición, eran semifinales... Es otra temporada, es el partido de ida. Estamos con ganas. Es diferente también al partido de Vigo".

Afición del Chelsea

"Yo jugué aquí varios años, gané títulos... Las salidas siempre son difíciles...".

Demasiadas críticas

"Eso pasa siempre en el Real Madrid. Aunque venimos de una buena racha, si pierdes uno ya hay críticas. No hay problema para nosotros. No hemos ganado más que la Supercopa. Eso lo sabemos. Tenemos ganas y esperemos que mañana se note".

Decisivo

"Al final es un papel que me toca. Los porteros somos importantes no solo por parar, también por ayudar al equipo. Un equipo que quiere ganar necesita tener una buena defensa y un buen portero. Es el fútbol moderno. Yo solo intento ayudar. En Vigo, solo fue la primera parte. No es cuánto participas, es hacer dos paradas buenas que pueden hacer que ganes el partido".

Sin Carlo

"Tenemos suerte de que el segundo es su hijo. Es bastante parecido. Sabemos cómo quiere que entrenemos. Tiene un gran equipo. A veces ha participado en alguna charla por videollamada. En Vigo el cuerpo técnico lo hizo muy bien y no es ningún problema".

El Chelsea

"Ha sido un momento difícil para el club. Pero creo que los aficionados que quieren de verdad a este club van a mantener la misma pasión. Espero que los nuevo dueños entiendan bien lo que significa esta entidad".

Su momento

"Estoy en uno de mis mejores momentos de la carrera. Quiero mantener mi portería a cero para ayudar a mi equipo. Espero que podamos hacer un buen partido y llevar un buen resultado al Bernabéu".

Lukaku

"Me duele no verle jugar más. Hay otros buenos delanteros en el Chelsea. Necesita adaptarse. A mí también me pasó en mi primer año en Madrid. Me costó adaptarme".

Los árbitros

"Nosotros estamos haciendo una buena temporada. Nos quedan ocho partidos en Liga. La polémica arbitral no va a desaparecer. Eso es el fútbol. Siempre hay partes grises en las que el árbitro tiene que decidir. Ahora parece que solo ganamos por los árbitros, pero no es así. Somos un equipo que ataca mucho el área y es normal que haya más penaltis".

Cambios tácticos

"El míster es quien decide, si no, no haría falta tener un entrenador. A veces habla con jugadores para ver su opinión. ¿Poner un cuarto centrocampista? Depende de cómo quieras jugar. El míster tiene un plan. Lo hemos entrenado ayer y hoy, pero no puedo decir mucho".

Valor

"¿Que no me valoren? Puede ser. Desde que soy niño me ejercito al máximo para ser el mejor. A unos le gustan porteros más espectaculares, otros más altos, otros que vayan mejor con los pies... Para los premios individuales es mejor que opinen los exporteros que saben más que los periodistas. Yo sigo con mi camino y lo bonito es el equipo".

Hazard

"Eden es un jugador útil. Ha tenido muy mala suerte, también con la placa ahora. Sé que se siente bien y que está bien de ánimo. Lo importante es que se recupere bien para empezar la pretemporada y que luego pueda estar en el Mundial. A él le hubiera encantado estar aquí. Es un sitio especial. Estoy seguro de que puede dar mucho al equipo todavía".

El mejor portero

"Eso es valoración de analistas, de periodistas... Si por ejemplo le preguntas a un español quizá dice que sí. No me hace falta que me diga nadie si soy el mejor. Yo solo quiero ayudar a mi equipo. Tengo confianza en mí mismo porque la confianza es muy importante para un portero".

Sin valor doble

"Cambia un poco. En el partido del PSG sabíamos que teníamos que meter dos goles y todavía íbamos a la prórroga".

