Joan Laporta y la misión imposible de fichar a una gran estrella para su Barça

Se busca una gran estrella para el Barça de Xavi Hernández. Tanto el club como el técnico saben que falta un futbolista de máximo nivel que permita al equipo dar el salto definitivo. Ha de ser uno de los mejores goleadores o de los mejores talentos ofensivamente hablando, y esos son precisamente los jugadores que más caros salen en el mercado. Joan Laporta se frustra con lo que es una misión casi imposible.

Los nombres llevan sucediéndose todo el año. Unos han sido usados para generar ilusión cuando no eran una opción real (Erling Haaland), algunos han pasado de largo tan rápido como sonaron (Kylian Mbappé) y otros, básicamente, ni siquiera habría un 1% de que se produjeran (Leo Messi). Todo para acabar escuchando a Laporta decir este lunes en RAC1 que "el gran fichaje es el equipo".

Laporta parece resignarse. Quería una gran estrella a toda costa parecido al que dio con el fichaje de Ronaldinho en 2003. No hay grandes esperanzas, en este punto, de que llegue a producirse. Ni el acuerdo con Spotify da tregua a las dificultades económicas para lograrlo con el convencimiento de no poner aún en más peligro las cuentas. Estas son las estrellas han sonado y las razones que les alejan (o les descartan) para el Barça.

Erling Haaland

Durante meses se mantuvo la ilusión con mensajes hasta del propio Laporta. El Barça iba a luchar por Haaland. O al menos es lo que quería hacer ver el presidente en el momento más bajo del equipo. Cuando Xavi empezó a sacar partido del equipo, el club se bajó de la burra y reconoció que no había forma de llevar a cabo su fichaje. Se ha acabado reconocido que ni siquiera el noruego ha dado pistas de que quiera vestir de blaugrana.

Lo de Haaland solo está entre el Manchester City (por su potencial financiero casi ilimitado) y el Real Madrid (que se mantiene por el propio deseo del jugador). El Barça será un mero espectador este verano de la batalla por el que se pinta como el gran goleador de la década que viene.

Mbappé y Haaland se saludan en un partido de la Champions League Reuters

Kylian Mbappé

Saltó la liebre cuando L'Équipe publicó que el Barça había preguntado por Mbappé, pero pronto se destapó que no había nada. Lo negó el propio club, para ser justos, y es que el destino de Kylian Mbappé está escrito en tinta blanca.

Sobre él y Haaland habló en RAC1: "Me quedaría con el que manifestara claramente que quiere venir con nosotros. Si no tienen ganas será difícil. Y de momento no me las han transmitido. Lo que sí que me ha llegado son unas condiciones económicas que no aceptaría aunque pudiéramos pagarlas".

Leo Messi

No hay opción porque principalmente no hay relación. Laporta y su directiva no han tenido contacto con Leo Messi y su entorno desde el día de su adiós. Y viceversa. El delantero argentino volverá algún día a Can Barça, pero no será como jugador y es difícil de imaginar que pueda ser con el actual presidente.

Messi se fue dolido y ni él ni su padre perdonan a Laporta la forma en que se gestionó su adiós. Tampoco habría forma de darle el salario que tenía y tampoco el que tiene en el PSG (25 millones netos). Además, habría que pagar al PSG por un jugador al que dejó salir gratis no hace ni un año.

Robert Lewandowksi

Laporta abrió la puerta a Lewandowski y al siguiente de la lista en su intervención en RAC1: "Son grandes jugadores. Todos los buenos futbolistas quieren venir al Barça", dijo. Que sus posibles fichajes se ajusten a la realidad es otra cosa.

Lo de Lewandowski pone todo en contra al Barça para que pudiera amortizar su fichaje: llegaría casi con 34 años, tiene un salario en el Bayern de 20 millones netos y el club bávaro no lo dejaría salir barato ya que tiene contrato por un año más. Su valor de mercado es de 50 millones.

Lewandowski y Salah

Mo Salah

Lo de Salah sería más sencillo que Lewandowski por el mero hecho de que el egipcio nunca ha negado que le gustaría jugar en Barça o Madrid. Está preparado para dar el salto desde el Liverpool, club con el que lo ha ganado todo y tiene contrato por solo un año más. Nada de eso quiere decir que el fichaje fuera sencillo.

Fichar a Salah a precio galáctico podría comprometer aún más la economía del Barça que trata de recuperarse. Su valor de mercado es de 100 millones, inasumible para el club catalán, como su alto salario que se va por encima de los 12 'kilos'. Sería más posible en 2023, si sale gratis, pero eso es ya otra historia y sin olvidar que Salah tendría entonces 31 años.

Joao Félix

Es la estrella que a Laporta le hubiera gustado. Lo intentó el verano pasado con un trueque por Antoine Griezmann, pero el Atlético de Madrid se negó. "Me gusta muchísimo. Su representante lo sabe. Es un gran jugador, me encanta. Se intentó, pero el Atlético de Madrid no quiso desprenderse de él. E hizo bien", reconocía este lunes el presidente del Barça.

Si bien la relación de Laporta con Mendes, representante de Joao Félix, es buena, se hace difícil imaginar que el portugués salga del Atleti cuando parece haber encontrado por fin la estabilidad como rojiblanco. Por mucho que el club rojiblanco quiera cerrar el traspaso de Griezmann en verano (opción de 40 millones), el precio del luso es mucho mayor: costó 127 millones y su valor es de 70 'kilos' con 22 años. Precio al alza.

[Más información: El primer año del regreso de Joan Laporta al Barça: del aval problemático a no poder fichar a estrellas]

Sigue los temas que te interesan