Laporta rompe su silencio para desvincular al Barça del fichaje de Mbappé: "No perderemos la cabeza"

El FC Barcelona no peleará por el fichaje de Kylian Mbappé como tampoco lo hará por el de Erling Haaland. Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, ha reafirmado que dada la situación del club no se entrará en fichajes de grandes magnitudes. Aunque el dirigente ha rechazado citar a un jugador en concreto para no "perjudicar los intereses", la estrategia en el mercado ha quedado evidenciada.

Joan Laporta, preguntado por los últimos rumores que situaban al Barça tras el fichaje de Mbappé, ha asegurado que "todo el mundo es libre para ir lanzando mensajes y proclamas". "Pero no voy a entrar, y me tenéis que permitir no hacerlo, a hablar de jugadores porque si lo hago lo único que puedo hacer es perjudicar los intereses de nuestro club", ha detallado en palabras para Mundo Deportivo.

El máximo mandatario azulgrana ha asegurado que reconociendo su interés permitirían aumentar el precio de la operación. Por ello, "ni con este jugador -Mbappé, ni con otros" quiere "entrar a comentar temas porque perjudicaría a los intereses del club". Pese a esa postura, Laporta ha dejado clara una máxima: "Se puede hablar de jugadores, de operaciones de mucho dinero en las que el Barça no va a perder la cabeza". Y la incorporación de Mbappé sería ese caso.

"Que los socios y las socias estén tranquilos porque no vamos a perder la cabeza por una operación de estas magnitudes", ha incidido en el periódico catalán, porque quien se sume al proyecto del club se tendrá que "adaptar a los niveles salariales del Barça y a una estructura económica de la operación que mantenga la sostenibilidad y equilibrio" de sus cuentas.

Laporta también ha reconocido que siguen trabajando para mejorar la actual plantilla. Una serie de refuerzos que deberán lidiar con el límite salarial negativo que hizo público LaLiga. Según el presidente blaugrana, están buscando más ingresos y nuevos nombres que no impliquen ningún riesgo y que permitan reconstruir el equipo.

La negativa de Laporta a pelear por el fichaje de Kylian Mbappé se suma a las palabras realizadas hace poco sobre Erling Haaland. El presidente culé aseguró que no había tenido ninguna reunión como se estaba comentando y descartó al Barça de cualquier pelea de grandes magnitudes económicas. Un plan en el mercado que, en definitiva, deja al club culé sin opción de fichar a las grandes estrellas del momento.

Mbappé, rumbo a Madrid

La noticia de que el Barça iba a pelear por Kylian Mbappé sorprendió. Especialmente porque el conjunto catalán no se encuentra en condiciones económicas de asumir el salario de un jugador como Mbappé. Pero, además, porque el delantero tiene prácticamente hecho su fichaje por el Real Madrid.

El goleador del Paris Saint-Germain acabará contrato a final de temporada y tendrá vía libre para sumarse al Real Madrid. Una incorporación que se prevé vincule a ambas partes para las seis próximas temporadas y que acabará con un interés que nació hace varios años cuando Mbappé todavía estaba en el AS Monaco.

