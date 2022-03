Gareth Bale responde a las críticas recibidas: "Todos sabemos quién es el verdadero parásito"

"El Daily Mail saca a la luz esta pieza de periodismo calumnioso, despectivo y especulativo de Marca. En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este? Afortunadamente he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño y disgusto personal y profesionalmente a quienes reciben estas historias maliciosas".

"He sido testigo del costo que los medios de comunicación pueden tener en la salud mental y física de las personas. Los medios de comunicación esperan actuaciones sobrehumanas de los atletas profesionales, y serán los primeros en celebrar con ellos cuando lo hagan, pero en lugar de compadecerse de ellos cuando se rompan en pedazos, alentarán la ira y la decepción de sus fanáticos. Las presiones diarias sobre los atletas son inmensas y es tan claro como el agua, cómo la atención negativa de los medios podría enviar fácilmente a un atleta ya estresado, o a cualquiera que esté a la vista del público, al límite".