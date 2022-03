Luis Enrique, sobre la vuelta de la Selección a Cataluña: "Espero que sea algo común y normal"

La selección española de fútbol jugará 18 años después en Cataluña. Luis Enrique, seleccionador nacional, analizó esta efeméride en la previa al duelo amistoso ante Albania. Además, el técnico repasó la actualidad del equipo nacional, su convocatoria y su futuro en la Federación tras el Mundial de Qatar.

Falta de De Gea

"Hablé con David, pero en pre partido ya no hablo de jugadores que no están en la lista".

Futuro

"No lo tengo decidido. Estoy encantado, en mi casa. Esto se deba a la confianza. Me ficharon dos veces, me siento muy respaldado. Las circunstancias en las que yo venía es por lo que no lo olvidaré nunca. Las figuras de los entrenadores suelen volar, no están respaldadas. Pero aquí esto no pasa, hay máxima confianza. Pero, ¿de qué vale un contrato si luego en el Mundial no se cumplen los objetivos? De nada. Hablaremos después del Mundial, ojalá sea una alegría muy grande. Voy a cumplir mi compromiso de estar hasta después del Mundial. Yo estoy encantado aquí".

💬 @LUISENRIQUE21: "Después de 18 años fuera de Barcelona, tierra que adoro, espero que mañana vivamos una gran fiesta con todos los aficionados".#VamosEspaña pic.twitter.com/jMncBj2UWp — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 25, 2022

Apoyo de afición

"Depende de lo que enviéis, se puede conseguir más o menos ilusión. Después de 18 años en los que la Selección no ha estado en Barcelona, tierra que admiro y aprecio, espero que podamos vivir una fiesta con todos los aficionados que quieran disfrutar de la Selección. Vamos a intentar ganar el partido porque esto depende de los resultados. El globo se pincha según los resultados".

Calendario

"Ha habido varios planteamientos estos meses. Da igual lo que me guste a mí o a otro, lo que creo que es importante es que cuesta poner a todas las partes de acuerdo. Es evidente que los clubes tienen sus quejas y preferencias, pero cuando estás en la federación hay otro punto de vista. Hay que intentar proteger al futbolista. Si hay que reducir ligas o fechas para que el fútbol tenga más nivel y proteger al jugador, es lo más importante. No sé cómo se hace, es difícil, por eso no me pronuncio. El método de las cinco fechas FIFA al año es evidente que la gente se va quejando, pero nosotros intentamos siempre proteger al jugador. Algunas no lo hemos conseguido".

No renovación

"Aquí estoy en la gloria. Lo de no renovar lo he hecho por vosotros. Si luego el Mundial es una cagada, vais a pedir que me echen. Como no voy a tener contrato, si las cosas salen muy mal, a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata y si no, no tendréis que pedirlo".

Grupo conseguido

"Pienso que son los mejores. Siempre digo lo mismo, no es una disculpa. Solo me dejan traer a 23. Creo que hemos conseguido aunar a un conjunto de gente veterana que son excepcionales, que saben tratar con cariño a los jugadores jóvenes y exigirles. Solo puedo decir maravillas de este grupo. Se va mejorando el ambiente. Es muy satisfactorio para mí como entrenador".

Convocatorias

"Es menos complejo de lo que parece. Gerard Moreno podría jugar también de 9. Os puedo decir lo que quiera, me podría inventar el mensaje, pero los hechos hablan más que las palabras. Fijaros en la prelista. Hay jugadores muy interesantes que seguimos, pero no hay sitio para todos. Para que entren esos tienen que salir otros. Y esos otros me han demostrado su nivel. Lo siento por los jugadores".

Tecnología

"Yo no soy muy innovador ni moderno, me encanta que me pongáis estas etiquetas. Es tan viejo como lo del andamio. Se lo vi a entrenadores alemanes hace dos años. Antes íbamos con un iPad y hay gente que no ve nada. En la pantalla nos deja ver todo. A mí me gusta todo esto. Me ha dado bajón al entrar en el hotel y ver una pantalla de 25 metros, más grande que la nuestra".

Vuelta a Cataluña

"Creo que va a ser una fiesta. Así espero que sea. Espero que estemos al nivel. Son muchos años. Ya sabemos todas las circunstancias que rodean a este tipo de partidos. Nosotros lo afrontamos con ilusión".

Lleno en Cornellá

"Lo daba por hecho. La última vez que jugué con España en Barcelona fue en las olimpiadas. Fue uno de los mejores partidos de mi vida y se llenó con 80.000 personas. Espero que sea algo común y normal, como tiene que ser".

[Más información - Carlos Soler: "Jugar en el Valencia no es sencillo, buscas una estabilidad estilo la del Atlético"]

Sigue los temas que te interesan