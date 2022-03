Carlos Soler: "Jugar en el Valencia no es sencillo, buscas una estabilidad estilo la del Atlético"

A Carlos Soler (Valencia; 1997) seguramente le cambió la vida el conato de brote de la Covid-19 que sufrió la Selección antes de la Eurocopa. El jugador del Valencia CF entró en la burbuja paralela de jugadores que Luis Enrique llamó por si tenía que sustituir a algún otro por esta circunstancia. Después de este torneo y estar en los Juegos Olímpicos, el che se ha convertido en un fijo y solo se ha perdido la convocatoria de la fase final de la Nations League por estar recuperándose de una lesión.

Es lógico teniendo en cuenta su año. 12 goles le convierten en el centrocampista más anotador del país. En un equipo nacional en el que siempre se pone el foco sobre el '9', el seleccionador está contando con jugadores que tiran más desde fuera del área y que también marcan más. Soler acepta ese reto de Luis Enrique en esta convocatoria en la que España disputa dos amistosos preparatorios para el Mundial, una cita dentro de ocho meses en la que el del Valencia se ve.

Aún así, tiene otra fecha marcada en rojo en su calendario antes: la final de la Copa del Rey ante el Real Betis en Sevilla. La ganó una allí en 2019 con Marcelino García Toral en el banquillo, en un partido ante el FC Barcelona donde Soler fue titular y jugó los 90 minutos. Tras esa cita, una generación con los Kevin Gameiro, Rodrigo Moreno, Geoffrey Kondogbia, Francis Coquelin y Dani Parejo dijo adiós. Después de 18 años en la entidad, puede coger el mismo camino.

César Azpilicueta y Carlos Soler, durante un entrenamiento con la Selección. RFEF

Termina contrato en 2023 y es uno de los señalados con los que el club puede hacer caja para seguir aliviando su delicada situación. Él cree que "todo va a salir bien", pero la sensación que da tras la conversación con EL ESPAÑOL es que lo único que quiere es "estabilidad". El jugador de 25 años afronta una convocatoria dejando esos pensamientos lejos y centrado en que Luis Enrique piense en él para la llamada definitiva para el Mundial en noviembre.

Tercera convocatoria casi consecutiva, solo la recuperación de una lesión le impidió estar en la fase final de la Nations League

Sí. Súper contento por volver a estar aquí después de tanto tiempo que ha pasado desde noviembre. Siempre es bueno estar aquí rodeado de buena gente y jugadores jóvenes.

¿Siente que ha adelantado a varios jugadores con bastantes galones? Como por ejemplo Mikel Merino, que parecía que iba a ser un habitual con Luis Enrique, y Canales también.

Quizá no que les haya adelantado, porque el fútbol es muy cambiante y depende de muchas cosas. Depende también de cómo lo haces y de cómo estás en tu club, de cómo va tu club. También depende de tantas cosas que no creo que esté ni por delante y por detrás. Esta convocatoria me ha tocado venir y lo voy a aprovechar al máximo y luego intentar aprovecharlo también en el club al máximo para volver.

Los compañeros están haciendo una gran temporada y han hecho los mismos méritos que yo para poder estar aquí. Entonces, en posteriores convocatorias, pueden están ellos. Estaré súper contento también.

Quizá tiene que ver con su perfil un poco más goleador que ellos. Está teniendo una buena temporada con 12 goles.

Bueno, no sé. Eso se lo tendrías que preguntar también al míster. Pero bueno, yo creo que siempre he sido un jugador que me intentó adaptar un poco a todo tipo de rol en mi club. El estilo al fin y al cabo es muy diferente al que hay aquí y al final nutrirte de tantas cosas... creo que también es bueno nutrirse de entrenadores que prefieren un estilo de juego y nutrirte del trabajo de los que prefieren otro.

Creo que los centrocampistas en la Selección pueden hacer muchos goles. Carlos Soler

Al final, la carrera de un futbolista es corta relativamente, pero son muchos años de carrera y pasas mucho tiempo con diferentes entrenadores y coges un poco de cada uno.

España siempre ha puesto un poco el foco sobre el 9, pero sí que es verdad que están llegando muchos centrocampistas que tienen más llegada al área. Por ejemplo, ahora se está viendo que Pedri también tiene un poquito más de gol. Gavi es un jugador que lo está demostrando en estos primeros años de carrera. Quizá también va un poco por ahí su figura.

Sí. Creo que aparte del 9, el gol es una cosa de todo el grupo. Igual que la defensa no es sólo de los centrales y laterales. Es un trabajo que empieza la defensa para que los delanteros y los medios puedan hacer goles. El balón tiene que también salir desde atrás, limpio y rápido. Y en este caso es cosa de todos. Pero sí es verdad que los mediocentros que estamos en la selección ahora mismo tienen gol.

Como dices, Pedri últimamente está marcando más goles y está acercándose más al área y está empezando a ser ya un futbolista prácticamente total. Ya lo tenía casi todo. Si acumula el gol, pues teniendo fuerza total, porque es muy bueno. Gavi también ha hecho algún gol y seguro que como Pedri lo irá mejorando porque son muy jóvenes. Y Marcos Llorente, por ejemplo, también es un jugador parecido a mí en cuanto a llegada. Creo que los centrocampistas aquí pueden hacer muchos goles.

Carlos Soler pugna por un balón con Emil Forsberg REUTERS

¿Por qué? Porque llegando desde atrás para los equipos contrarios es muy difícil defender esos balones al punto penalti. Para los pivotes del equipo contrario también es muy difícil estar siempre en el sitio correcto. Prácticamente todos los equipos contrarios están defendiendo 90 minutos y es muy difícil que te lleven de lado a lado y que luego tengas que llegar también los pivotes hasta el punto penalti para defender a un interior. Entonces creo que tenemos muchas opciones y si calculamos bien esa llegada y disparar.

Comentaba antes lo de que viene de un equipo que tiene un estilo diferente al que se practica en la Selección. Pero quizás también a Luis Enrique lo que le llama la atención es lo que le está pidiendo Bordalás: más sacrificio. Corren mucho con José ahora...

Sí es otro tipo de juego totalmente diferente al que hay aquí. No digo que sea mejor o peor, simplemente que cada entrenador tiene su forma, su estilo y su código de juego. Y sí que es verdad que a lo mejor en el Valencia es un poco más de segundas jugadas, de ser agresivo, sin balón, para robar en campo contrario y atacar rápido, más vertical. Y quizá aquí es más elaboración, buscar el hombre libre...

Bueno, a mí me gusta tanto una cosa como la otra. Me gusta aprender de diferentes estilos y creo que durante estos años he tenido bastantes entrenadores, tanto aquí en la selección Sub19, Sub21 y la absoluta. También en el Valencia, que también un poco tristemente he tenido muchos entrenadores porque la cosa no ha ido tan bien. Entonces, al final también me nutrido de más estilos.

Estos dos entrenadores, tanto Luis Enrique como Bordalás, son un perfil un poco sargento. ¿Quién es más sargento de los dos?

Bueno, sargento... a lo mejor puede parecer un poco de cara a la prensa, porque con los periodistas ellos tienen una forma de actuar y cada uno tiene su forma de contestar o de decir las cosas. Pero son dos entrenadores muy buenos, cada uno con su estilo y luego en el trato personal me llevo bastante bien con ambos y creo que son buena gente.

En el caso de Bordalás puede parecer un poco más duro también porque este primer año está siendo difícil, con diferencias entre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Cómo está gestionándolo, sobre todo, como uno de los capitanes del equipo?

Bueno, como te he dicho en el Valencia, las temporadas que yo llevo, que creo que esta es la quinta, están siendo difíciles. Ha habido muchos cambios tanto de entrenador como de la dirección deportiva también. Jugar en el Valencia en estos años no es sencillo porque tú buscas una estabilidad. No sé, por ejemplo, quizá estilo Atlético de Madrid que lleva muchos años con Simeone y la dirección deportiva.

Jugar en el Valencia en estos años no es sencillo porque tú buscas una estabilidad; no sé, por ejemplo, estilo Atlético de Madrid que lleva muchos años con Simeone y la dirección deportiva. Carlos Soler

De hecho, en el fútbol actual, a día de hoy se tritura a los entrenadores, sobre todo porque al final son la cabeza visible. Muchas veces lo merecen más los jugadores que el entrenador. Pero el entrenador es el que al final se prescinde de él.

En el Valencia ha habido muchos cambios y ojalá que se mantenga una dinámica buena durante los próximos años y que sea lo que haya más continuidad, que sea un ambiente un poco más tranquilo. Yo creo que dentro del vestuario este año hay muy buena gente, muy buenos chicos, un grupo joven que somos muy buenos y creo que hay un grupo muy sano y que nos llevamos muy bien entre todos.

Sobre todo está teniendo que vivir con un punto más de tensión por su futuro. ¿Cómo reacciona usted, valencianista de siempre después de 18 años en el club, ante esas noticias?

Bueno, intento llevarlo con la máxima tranquilidad posible y confiando en que todo saldrá bien. Intento no leer muchas cosas, porque al fin y al cabo se pueden decir muchas cosas que no son la verdad.

¿Dónde se refugia fuera del ruido del fútbol?

Bueno, vivo con mi pareja. Es con la que más intento hacer cosas fuera del fútbol y más intento alejarme del fútbol porque es mi día a día. Al fin y al cabo es todo fútbol. También es bueno desconectar de vez en cuando, salir a comer, salir a dar una vuelta, pasear, hacer otras cosas y con ella lo hago prácticamente todo. También con mis padres y mi hermano y mis amigos más cercanos. Intento no estar siempre centrado en el fútbol, no olvidarlo, pero también es bueno hacer otras cosas.

¿Tiene la sensación de que el fútbol va muy rápido? Ahora me comentaba que tienen un grupo joven en el Valencia. También aquí en la selección hay varios jugadores como Gavi con 17 y Pedri con 19. También está en la convocatoria su compañero Hugo Guillamón...

Bueno, yo creo que ese tipo de jugadores que me has nombrado al final son elegidos, son jugadores diferenciales y que tienen la calidad suficiente y ya no solo calidad, sino conceptos tácticos, agresividad... Todos los conceptos que un futbolista debe tener. Con 17 años prácticamente Gavi los tiene, Pedri también los tiene. Obviamente que van a mejorar mucho y van a mejorar el gol, van a mejorar millones de aspectos y van a ser ya jugadores totales.

Carlos Soler, con el brazalete de capitán del Valencia CF. AFP7 / Europa Press

Van a ser nivel top mundial en un futuro, estoy seguro. Pero en general yo creo que el futbolista siempre ha tenido que ganárselo para llegar al primer equipo, para asentarse en el primer equipo y luego en la selección. Todo futbolista se lo ha tenido que ganar, excepto jugadores que, al fin y al cabo, están tocados por una varita, que son muy buenos desde niños y que lo van a ser a nivel profesional.

El tiempo pasa muy rápido, pero en ocho meses hay un Mundial. Estos son partidos preparatorios. ¿Cómo se mentalizan cuando queda tanto para esa cita?

Bueno, al final son dos partidos amistosos, porque se llaman así. Pero no lo pueden ser en ningún caso para nosotros, porque prácticamente es como tú dices, para el Mundial queda muy poco tiempo. Son pocas convocatorias por delante y el tiempo que tengamos aquí lo vamos a exprimir al máximo.

Ahora tenemos dos partidos súper importantes que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Jugamos en casa en Barcelona y en La Coruña. Barcelona lleva muchísimos años sin ver a la Selección y ojalá que esté lleno el estadio. La gente seguro que quiere estar con la Selección y en Coruña más de lo mismo. Nosotros intentaremos disfrutar con ellos también.

¿Dónde se ve en 8 meses?

Me veo en el Mundial. Ojalá. Me veo trabajando durante todos estos meses, como vengo haciendo para intentar hacerlo lo mejor posible en mi club y ese trabajo creo que me llevaría a estar con la Selección.

Tiene que elegir sólo una de las dos cosas que le voy a plantear. ¿Ganar la Copa con el Valencia o estar en el Mundial?

(Risas) No te puedo decir nada. Eso son dos cosas totalmente diferentes. Yo quiero ganar la Copa e ir al Mundial.

Una cosa llevaría a la otra. Ganar la Copa seguramente le acerque a estar en el Mundial, ¿no?

No lo sé... Creo que al final ganar la Copa para mi club es algo importante, como estar en Europa y ganar un título. Estar en el Mundial para mí es algo que nunca me habría imaginado. Es algo que podría hacer y es igual de importante.

[Más información: Quién es David Raya, la gran sorpresa de la última lista de Luis Enrique para la Selección]

Sigue los temas que te interesan