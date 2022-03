Oleksandr Usyk abandona Ucrania para volver al boxeo: su viaje de ida y vuelta a la guerra

En seis meses, Oleksandr Usyk ha cambiado su vida por completo. Ha pasado de vivir el mejor momento de su vida a sufrir con su pueblo la invasión de Rusia. Del momento en el que tumbó a Anthony Joshua por decisión unánime al que cogió el arma y salió a las calles de Ucrania prácticamente ha sido un suspiro. Ahora, el británico ha activado su cláusula de revancha y el boxeador ucraniano abandonará la guerra para comenzar a preparar este nuevo combate.

Abril se había mencionado inicialmente como una fecha potencial para la revancha, pero la búsqueda de Joshua de un nuevo entrenador y las conversaciones prolongadas con el campeón del CMB, Tyson Fury, forzaron un retraso. Después de que Anthony decidiera dejar a un lado ese combate, su promotor Eddie Hearn explicó que mayo era la fecha objetivo. Pero después llegó la invasión rusa. Finalmente, la revancha tendrá lugar en el mes de junio. No hay un lugar determinado por ahora.

Usyk no era el único boxeador ucraniano que había tomado las armas. El campeón mundial de tres pesos Vasiliy Lomachenko estaba peleando junto a Oleksandr. Además, los hermanos Vitali y Wladimir Klitschko, ambos excampeones mundiales de peso pesado, también están defendiendo Kiev. En cualquier caso, tanto el gobierno como la federación de boxeo ucraniana siempre han considerado que sería positivo que los dos todavía profesionales sigan con sus carreras a pesar del conflicto.

Aunque los hombres sanos de entre 18 y 60 años tienen órdenes de permanecer dentro, Usyk no necesita un permiso especial para salir del país ya que es padre de tres hijos y en esos casos también se les permite salir de Ucrania. En los medios de la nación se dice que se mostró reacio a dejar atrás a sus camaradas. En medio de los planes de Joshua de enfrentarse a un oponente interino mientras tanto, su equipo sintió que su futuro oponente ganaría ventaja.

De la guerra...

Usyk se alistó en las filas de la Defensa Territorial de la capital y la región de Kiev. Ha sido uno de los personajes públicos que más mensajes ha lanzado para acabar con el conflicto: "Si nos consideramos hermanos y ortodoxos, no permitan que sus militares y sus hijos vayan a nuestro país. También quiero dirigirme al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. No nos pongan condiciones, solo siéntense en la mesa de negociaciones. Solo habla, todo tiene que parar".

"No fui al frente a pelear; protejo mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos y mis seres queridos. Ayudamos a la gente porque es mi deber, porque soy un hombre. Si quieren quitarme la vida o la vida de mis seres queridos, tendré que hacerlo. No lo quiero, no quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me matan, no tendré otra opción", explicó en una entrevista en la CNN. El campeón mundial ha vivido una situación límite, mientras su rival pensaba en seguir combatiendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Lomachenko, por ejemplo, ha renunciado a pelear mientras siga el conflicto. Joshua siempre ha respetado lo que está haciendo Usyk, pero también explicó que quería pelear para mantener la forma. Además, el británico hacía un fichaje clave para preparar la revancha: Ángel Fernández. Este español ya estaba en su equipo, pero a comienzos de marzo se convirtió en el entrenador principal del púgil. Usyk tendrá a un nuevo Anthony diferente al de septiembre.

... a la pelea

Usyk se pondrá a prueba en preparación para la pelea en un gimnasio en Oxnard, en las afueras de Los Ángeles, donde él y Lomachenko han entrenado en el pasado. El púgil de 35 años espera estar listo para enfrentarse a 'AJ' en Londres, con el estadio de Wembley en disputa para organizar el segundo episodio de su rivalidad. Hearn ha sugerido junio como una posible fecha, aunque con las celebraciones del Queen’s Platinum Jubilee ocupando la primera semana de ese mes, la fecha más probable es el sábado 11.

'Olek' está invicto como profesional (19-0) y ha unificado los títulos mundiales de peso crucero y de peso pesado. El deseo no era otro que reencontrarse con su familia y poder retomar su carrera lo antes posible, con el fin de la guerra en su país. Esto último todavía está lejos de pesar, pero Usyk ya se desplaza para comenzar a preparar la batalla definitiva por el peso pesado. El conflicto de Ucrania había dejado el deporte en segundo plano y ahora, por lo menos, puede volver a tener importancia.

Eso sí, Usyk se ha mantenido activo a pesar de estar sirviendo a su país. "El boxeo me ha ayudado a estar tranquilo y mentalmente preparado y me ayuda a ayudar a otros que están en pánico y están nerviosos", le explicaba a la CNN. Una de las mejores peleas de boxeo que se pueden ver en el mundo se aproxima, aunque Oleksandr siga con una gran parte de su pensamiento en lo que sucede en su país. Ucrania no puede descansar después de un mes de conflicto.

[Más información: Lomachenko y Usyk, una vida juntos: de convertirse en campeones de boxeo a la guerra por Ucrania]

Sigue los temas que te interesan