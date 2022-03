Megan Rapinoe sobre el miedo de los futbolistas a salir del armario: "Creen que van a ser despedidos"

Megan Rapinoe es conocida, además de por ser la mejor futbolista del mundo en 2019, por su activismo. Lucha contra el racismo, por el feminismo y, sobre todo, por los derechos LGTBI+. Lesbiana declarada, la jugadora ha hablado sobre declarar abiertamente la homosexualidad dentro del deporte rey.

"Nos preguntan todo el tiempo: ¿Por qué no hay más deportistas masculinos en el deporte de élite que 'salgan del armario'? Es porque no se sienten seguros. Sienten que van a recibir abusos por parte de los aficionados, van a ser despedidos de sus equipos, insultados o lo que sea", ha asegurado 'Pinoe'.

¿Es más fácil para las mujeres que se dedican al deporte hablar públicamente sobre si le gustan las mujeres o los hombres? La polémica está servida. Desde hace unos años, se intenta visibilizar el problema, en especial, en lo que se refiere al fútbol. Y es que siempre se habla de que por supuesto que hay futbolistas gays, pero también sobre lo difícil que puede llegar a ser para ellos dar un paso al frente.

Miedo y falta de seguridad

A sus 36 años, Megan Rapinoe es toda una veterana en el fútbol. Milita en las filas del OL Reign y también forma parte de la selección de Estados Unidos. La veterana deportista está casada con Sue Bird, jugadora profesional de baloncesto. Sin pelos en la lengua, con carácter y muy polémica en sus opiniones, incluso ha llegado a ser imagen de la icónica marca Victoria's Secret.

Su lucha siempre está del lado de los más desfavorecidos. Y por su impacto mediático, 'Pinoe' aprovechó su participación en el programa The HangOUT, de Sky Sports YouTube, junto a las también futbolistas Pernille Harder y Magdalena Eriksson para hablar alto y claro sobre el movimiento LGTBI+ en el fútbol.

Según ha apuntado la futbolista "no es seguro" para los futbolistas declarar su homosexualidad: "Hasta que no lo sea no veremos a ningún futbolista masculino 'salir del armario'". También ha destacado que para las mujeres es más sencillo hablar abiertamente sobre este tema.

"Es más seguro del lado de las mujeres: tenemos mucha camaradería entre nosotras y la gente que 'sale del armario', lo que lo hace más fácil para todos. Pero diría que desde los directores deportivos hasta los dueños de los clubes, los aficionados y los jugadores, también es su responsabilidad", ha sentenciado la Balón de Oro de 2019.

'Caso Josh Cavallo'

El pasado año 2021, el nombre de Josh Cavallo traspasó fronteras al convertirse en el primer futbolista en activo en desvelar que es homosexual. "Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estando luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo", declaró entonces el centrocampista del Adelaide United.

Guardó silencio porque creía que diciéndolo el sueño de ser futbolista podría ser truncado. El mundo aplaudió su valentía. Pero no tardó mucho en ser víctima de un ataque homófobo en pleno partido: "No hay palabras para decir lo decepcionado que estaba".

"Como sociedad demuestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable y tenemos que hacer más para responsabilizar a estas personas. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, últimamente, por ser quien soy fuera del fútbol", aseguró tras este capítulo.

Con casos como el de Josh Cavallo, las palabras de Megan Rapinoe cobran importancia. A la futbolista estadounidense no le falta razón cuando dice que para los hombres es más difícil. Pero también cuando señala directamente a los propios jugadores, a los clubes y a los aficionados. Debe ser un trabajo de todos normalizar la homosexualidad también dentro del fútbol.

