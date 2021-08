Hope Solo: "He visto a Rapinoe casi intimidar a sus compañeras para que se arrodillen"

Megan Rapinoe se convirtió en un símbolo de la lucha LGTBI, contra el racismo, feminista... También es una declarada enemiga de Donald Trump, en línea directa con lo anterior, pero ahora alguien que la conoce muy bien ha asegurado que la futbolista ha llegado al punto de intimidar a sus compañeras para que hagan gestos como el de arrodillarse cuando suena el himno de Estados Unidos. Y no lo ha dicho cualquiera, sino que esta revelación es obra de Hope Solo.

"He visto a Megan Rapinoe casi intimidar a sus compañeras para que se arrodillen porque realmente quiere defender algo a su manera particular. Pero es nuestro derecho como estadounidenses hacerlo de la manera que nos sintamos cómodos y creo que es realmente difícil estar en el escenario principal en este momento con tantos problemas políticos para los atletas", ha asegurado Hope Solo en una entrevista para Goal.

"Es difícil. Hay mucha presión y, en última instancia, al final del día, nuestro enfoque número uno debería y siempre ha sido ganar primero", ha continuado la leyenda del fútbol femenino. "En estos momentos, lo que he visto es que hay demasiada polémica por arrodillarse o no hacerlo. Conozco mucha gente en contra de la discriminación y vivo en el sur, en un área más que conservadora aquí en el sur de Carolina del Norte", ha añadido.

Hope Solo ha asegurado que el tema de optar por arrodillarse o no se ha convertido en un germen de problema en muchos ámbitos: "Por supuesto que tengo amigos de los dos costados, pero creo que el tema de arrodillarse puede ser algo que provoque muchas división". Tan solo hay que ver lo que sucedió durante la pasada Eurocopa de fútbol masculino.

Hace ya unos años, The Guardian recogió la versión de Megan Rapinoe de cómo surgió la idea de protestar en el momento del himno: "El partido fue entre Seattle Storm, el equipo de Sue y Chicago Sky y cuando el himno comenzó a sonar, me quedé sentada. Fue el día después de que Colin Kaepernick se arrodillara por primera vez".

"No le había dicho a nadie que no me iba a poner de pie, pero tampoco le había dicho a nadie que fuese a hacerlo. No fue planeado. Fue una reacción refleja: indignación por el bien de Colin, un deseo de mostrar solidaridad y la convicción de que lo que había hecho tenía total sentido", aseguró entonces la futbolista.

"Después de arrodillarme por primera vez antes del partido de liga en Chicago, me arrodillé de nuevo unos días más tarde en Maryland. El furor fue instantáneo y enorme. Los blancos estaban locos. ¡Vaya, estaban locos! Los comentaristas conservadores en los medios inmediatamente comenzaron a gritar que arrodillarse durante el himno era una falta de respeto a los militares", continuó la Balón de Oro de 2019.

"Cuando les dije a los periodistas que estaba arrodillada para llamar la atención sobre la supremacía blanca y la brutalidad policial, mucha gente blanca se lo tomó de manera increíblemente personal. Encontré esto extraño", sentenció Megan Rapinoe. De ahí hasta llegar a las actuales declaraciones de Hope Solo.

