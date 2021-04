Megan Rapinoe: "No pido el mismo salario que cobra Leo Messi"

Megan Rapinoe ha vuelto a hablar sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres dentro del fútbol. La ganadora del Balón de Oro del 2019 lo ha hecho en la previa del partido entre la selección de Estados Unidos y la de Francia de este martes, ante el micrófono de RMC Sport.

Siempre comprometida en temas de igualdad, la jugadora ha querido dejar claro que ella no pide cobrar lo mismo que Leo Messi, sino que en el fútbol masculino y femenino debe haber igual de oportunidades, así como de fondos, recursos... entre los diferentes equipos o combinados nacionales.

"Por lo que nosotras luchamos es por igualdad de inversiones, igualdad de oportunidades, mismos fondos y recursos destinados al equipo. Yo no pido el mismo salario que Messi, esa no es la realidad", ha afirmado una Megan Rapinoe que se convirtió en la mejor del mundo después de ganar el Mundial de Francia 2019.

Megan Rapinoe, con la selección de Estados Unidos REUTERS

A continuación, la jugadora del OL Reign ha señalado el porqué cree que debe haber igualdad: "Si puedo tener el mismo programa juvenil, los mismos programas de marketing, entonces podemos empezar a hablar sobre el crecimiento del fútbol femenino...".

"Lo hemos visto desde hace cuatro o cinco años con las inversiones que se han hecho, el nivel de clubes y jugadoras ha aumentado. La Copa del Mundo de 2019 fue un ejemplo perfecto. ¡Y fue porque hicimos mucho ruido!", ha agregado la dos veces campeona del mundo con Estados Unidos.

La lucha de 'Pinoe'

La futbolista tiene muy claro que es un personaje influyente dentro de nuestra sociedad y sabe que lo que dice es "muy debatido", independientemente si "guste o no a la gente". Hace poco protagonizó un enfrentamiento con Draymond Green por la famosa igualdad, pero su lucha va mucho más allá.

"Es muy desafortunado, estando en su posición y con todos los recursos que tiene y la posibilidad de tener una opinión más educada, pero no la tiene. Es frustrante que tenga esa opinión. Obviamente nos has mostrado todo el trasero y no has entendido de lo que hemos hablado todo este tiempo las jugadoras de la WNBA y de la selección. Como Sue Bird dijo, etiquetaste a las mujeres equivocadas. ¿Crees que no hemos pedido más dinero? Vaya, ¿sobre qué hemos estado gritando sin parar?", dijo 'Pinoe'.

"No son solo los jugadores negros tienen que hablar sobre el racismo, no sólo los jugadores homosexuales son los que tienen que hablar sobre la homofobia, no sólo las mujeres que tienen que hablar sobre la desigualdad salarial. Todos somos responsables", ha sentenciado Megan Rapinoe en RMC Sport, que también es un icono LGTBIQ+ y que también ha luchado a lo largo de su vida contra otra lacra como es el racismo.

[Más información - De Jenni Hermoso a Alex Morgan: ocho jugadoras que rompen moldes en el fútbol femenino]