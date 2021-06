Megan Rapinoe, el ángel más polémico de Victoria's Secret: de sus críticas a la compañía a su lío racista

Megan Rapinoe es uno de los grandes referentes del fútbol femenino a nivel internacional. Ganadora del The Best de la FIFA y del Balón de Oro en 2019, la campeona del mundo no solo destaca por su faceta como futbolista, sino también como activista.

A la jugadora del OL Reign se le conoce por decir lo que piensa y eso incluye a temas especialmente delicados en la sociedad. De luchar contra el machismo y por la igualdad salarial entre hombres y mujeres a hacerlo en materia LGTBI, racismo... y otras muchas causas que le llevaron a desafiar al mismísimo Donald Trump y a ser una 'aliada' del ahora presidente de los Estados Unidos, Jon Biden.

La que es una figurada respetada tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, también es una deportista que suele centrar muchas críticas de los que no piensan como ella y estos son los que han visto ahora la oportunidad perfecta para cargar con todo contra Rapinoe.

'Pinoe' está ahora en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque se ha conocido que la mediática futbolista ha sido elegida como uno de los nuevos ángeles de la prestigiosa marca de ropa interior Victoria's Secret. La multinacional ha dado un volantazo en su tradicional línea y ha querido abrir la mente para llevar a cabo una especial campaña de inclusividad.

"Estoy emocionada y lista para asociarme con Victoria's Secret como parte de #TheVSCollective: mujeres a las que admiro y que son íconos de nuestro tiempo. Espero trabajar con ellas para mostrarle a TODAS las mujeres su belleza y poder individual y colectivo. #VSAmbassador", escribió la futbolista después de hacerse pública la noticia.

Regreso al pasado

Muchos se pueden estar preguntando cuál es el problema de que Megan Rapinoe haya sido elegida como embajadora de Victoria's Secret. Pues bien, el lío llega después de que se haya tirado de hemeroteca y se hayan rescatado unas declaraciones en las que la jugadora era muy crítica con esta empresa.

"Es patriarcal, sexista, que no solo veía lo que significaba ser sexy sino lo que la ropa intentaba lograr a través de una lente masculina y a través de lo que los hombres deseaban", dijo en una entrevista para The New York Times. Pero el terremoto que se ha montado no acaba ahí. Y es que parece que algunos estaban 'esperando' a la internacional estadounidense.

Después de conocerse su alianza con Victoria's Secret, algunos usuarios de las redes sociales han sacado a la luz un mensaje que publicó 'Pinoe' en su cuenta de Twitter allá por el año 2011. En este tuit, la futbolista mencionaba a su compañera de selección Natasha Kai, de origen asiático. "Te ves asiática con esos ojos cerrados", escribió Rapinoe.

Esto ha motivado a algunos para tachar de racista a la jugadora y han mencionado a la cuenta de Victoria's Secret para denunciar que si para esta campaña inclusiva es adecuado optar por alguien que haya hecho un comentario como ese -recordemos calificado por los usuarios como racista-.

¿Un acierto?

Polémicas a un lado, la elección de Megan Rapinoe ha traído consigo más aplausos que críticas. Una elección estudiada al milímetro, al igual que la de las otras nuevas ángeles: Priyanka Chopra, Adut Akech, Girl Gaze, Amanda de Cadenet, Valentina Sampaio, Eileen Gu y Paloma Elesser.

Victoria's Secret había tomado un rumbo que estaba hundiendo a la empresa, precisamente por seguir en el camino que la hizo un referente en moda de ropa interior femenina. De las críticas por los cánones estéticos totalmente irreales, además de peligrosos, de sus modelos a la caída en audiencia de sus desfiles: de los 10 millones de telespectadores en 2010 a los 3 de 2018.

De hecho, en 2019 se canceló definitivamente el famoso y televisado desfile. Martin Waters, director ejecutivo de la marca, hizo autocrítica al señalar que fueron "demasiado lentos para responder" ante los cambios de la sociedad. Ahora quieren ser otra vez un referente y para ello se han dado cuenta de algo: "Necesitábamos dejar de ser lo que quieren los hombres y ser lo que quieren las mujeres".

