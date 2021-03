De Jenni Hermoso a Alex Morgan: ocho jugadoras que rompen moldes en el fútbol femenino

El 8 de marzo es uno de esos días marcado en rojo en el calendario. El Día Internacional de la Mujer se celebra en todo el planeta y en este 2021 en un marco muy diferente al de los últimos años. Con motivo de la pandemia de la Covid-19, no habrá grandes movimientos, pero en EL ESPAÑOL recordamos a ocho futbolistas que siguen en activo y que han roto barreras para las siguientes generaciones.

El fútbol femenino continúa derribando barreras. Desde la firma del convenio colectivo en España a que en países como Brasil se hayan unido a otros como Noruega para que sus internacionales masculinos y femeninos cobren lo mismo. También se ha dado un paso adelante en el tema de la maternidad.

Quedarse con ocho nombres dentro de un mundo tan amplio como el del fútbol femenino también tiene parte de injusticia. Como se suele decir: no son todas las que están, pero están todas las que son. Ocho jugadoras de distintos rincones del mundo que no solo tienen éxito en sus países, sino que son nombres propios dentro de este deporte en la actualidad.

Jenni Hermoso (España)

Es la gran delantera en la actualidad en el fútbol español. En este 2021 cumple 31 años en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Una carrera que la ha llevado a jugar en el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Tyreso, PSG y en el Barcelona, en el cual milita en la actualidad como su artillera de referencia.

Jenni Hermoso, en un partido del Barcelona de la temporada 2019/2020 fcbarcelona.es

Además, Jenni Hermoso es una fija en la selección española. Y no solo eso, sino que también es la máxima goleadora histórica del Barcelona y también del combinado nacional. Los goles se le caen a esta futbolista que es una de las líderes de su generación, llegando a miles de niñas españolas a querer seguir sus pasos.

Vero Boquete (España)

De Jenni Hermoso a Vero Boquete. La gallega puede ser considerada como la futbolista más internacional de España. La trotamundos del fútbol nacional ha jugado en Estados Unidos y en Suecia, en China y en Francia, en Rusia y en Alemania, y ahora despliega su juego en Italia, en el Milan.

La futbolista gallega Vero Boquete, durante un partido de los Utah Royals FC. Foto: Instagram (@utahroyalsfc)

Decir que Vero Boquete es una de las pioneras del fútbol femenino español no es nada descabellado. Ella marcó una nueva página para nuestras jugadoras y aunque tiene la 'espinita' de haberse quedado fuera de la Selección, de la que llegó a ser capitana, lo que no descarta es regresar a la Primera Iberdrola. Sus coqueteos con el Real Madrid han sido de lo más comentados.

Ada Hegerberg (Noruega)

La delantera noruega, Balón de Oro en 2018, es otra de las figuras más relevantes del panorama internacional. Las lesiones han cortado la proyección de una Ada Hegerberg que llegó a renunciar a disputar con su selección el Mundial de Francia de 2019 por las diferencias económicas entre el fútbol masculino y el femenino.

Ada Hegerberg, con la bandera de Noruego celebrando un título del Olympique de Lyon Reuters

Considerada como una de las galácticas, pasó de jugar en su país a hacerlo en Alemania para acabar siendo una de las abanderadas del súper Olympique de Lyon, que ha venido dominando la Women's Champions League en los últimos años. Además de goles y espectáculo, Hegerberg es una de las jugadoras que más lucha por la igualdad en el fútbol.

Marta (Brasil)

Si hay que hablar de estrellas en el fútbol femenino, el nombre de Marta Vieira tiene que estar aquí. La brasileña es considerada, prácticamente por unanimidad, como la mejor futbolista de todos los tiempos. Su palmarés no hace más que confirmar esto, llegando a ser considerada como la verdadera heredera de Pelé.

Marta Vieira, en un partido de la selección de Brasil de fútbol femenino Reuters

Ganadora en seis ocasiones del FIFA World Player y una vez del The Best, la actual jugadora milita en el Orlando Pride de la NWSL. También ha sido incluida en las listas de personas más influyentes de Brasil y es la jugadora con más goles en una Copa del Mundo, por encima del alemán Klose.

Alex Morgan (Estados Unidos)

De Brasil a Estados Unidos. De allí han salido grandes jugadoras, que han marcado y continúan marcando a las futuras reinas del fútbol femenino. No en vano, se habla de un país en el que este deporte es muy seguido y en el que se habla más de ellas que de ellos dentro del deporte rey. Entre las protagonistas sobresale el nombre de Alex Morgan.

Alex Morgan, en el Mundial femenino de fútbol de Francia 2019 Reuters

La estadounidense tiene una legión de fans por todo el mundo. Llegó al fútbol europeo durante el parón en su país para jugar en el Tottenham, aunque semanas después regreso a su equipo para comenzar la preparación de un nuevo curso. Aunque si hay una barrera que ha derribado es la de la maternidad. Morgan fue madre por primera vez en 2019 y sigue jugando al máximo nivel, además de consolidar sus patrocinios.

Megan Rapinoe (Estados Unidos)

Alex Morgan no solo ha marcado un antes y un después para las futbolistas en cuanto a la maternidad, sino que también es una firme luchadora por la igualdad, al igual que su compañera en la selección de Estados Unidos, Megan Rapinoe. Porque si hay una jugadora que hable alto y claro en este tema esa es 'Pinoe'.

Megan Rapinoe, con la selección de Estados Unidos REUTERS

La Balón de Oro del 2019 es toda una activista. Con el feminismo por bandera, Megan Rapinoe ha llegado a encararse con el expresidente de su país, Donald Trump, y también ha dado un 'tirón de orejas' a las estrellas del fútbol masculino como pueden ser Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Nadie puede con ella y su lucha no cesa.

Asisat Oshoala (Nigeria)

En el Barcelona aterrizó ya hace varios años una Asisat Oshoala que no solo se ha convertido en una pieza muy importante del gran dominador en el fútbol español, sino que es toda una leyenda en África. Nació en Nigeria y allí tuvo que hacer frente al plan que habían ideado para ella.

Asisat Oshoala, en un partido del FC Barcelona femenino Instagram (@asisat_oshoala)

Su mensaje es claro: se puede ser mujer y jugar a fútbol. Algo que cuando era pequeña creyó con toda su fuerza para llegar hasta donde está. De ella se esperaba que fuese al colegio y acabase convirtiéndose en madre. Ni siquiera estaba bien visto que practicase deporte, pero tumbó cualquier estereotipo para ser la mejor futbolista africana de la historia.

Lucy Bronze (Reino Unido)

Lucy Bronze es la última The Best de la FIFA. Tal vez no sea una de las más conocidas de esta lista, pero sí que lo es dentro del fútbol femenino. Sobre todo cuando se proclamó la mejor jugadora del año del 2020. De hecho, los piropos le persiguen, como el que le dedicó el técnico del Lyon: "Es el sueño de todo entrenador".

Lucy Bronze FIFA.com

Al contrario que el resto de nombres de esta lista, Bronze no es atacante, sino que juega en la defensa, en la posición de lateral derecho. Así, la británica se convirtió en la primera futbolista de nacionalidad inglesa en ganar este importante título a nivel individual. "No hay ninguna jugadora como ella en el mundo", asegura Phil Neville.

