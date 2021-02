Asllani, Nahikari y Jakobsson, tres estrategias diferentes para el Real Madrid Femenino

El Real Madrid Femenino comenzó su andadura el pasado verano y desde entonces ha ido progresando adecuadamente en la Primera Iberdrola. Tanto es así que se encuentra luchando por uno de los dos puestos que dan opción a la Women's Champions League, ya que el otro billete está ya en el bolsillo del Barcelona, que todavía no sabe lo que es perder en liga esta temporada.

Volviendo al club blanco, el pasado verano fichó una mezcla de jugadoras veteranas y jóvenes, que se unieron así a otras futbolistas que llegaron del CD Tacón. Entre ellas se encontraban Kosovare Asllani y Sofia Jakobsson. Las dos internacionales suecas aterrizaron en España en el verano de 2019 para firmar por el Tacón.

Muchos se pudieron preguntar entonces cómo dos figuras del fútbol europeo como son las nórdicas elegían este humilde equipo madrileño que acababa de ascender a la Primera Iberdrola. El Real Madrid estaba detrás de la incógnita en la ecuación en el fútbol femenino.

Ya se había confirmado que el club más grande del deporte rey absorbería el CD Tacón tan solo un año más tarde. De ahí que tanto Asllani como Jakobsson llegase a él para comenzar su adaptación al fútbol español un año antes del nacimiento del Real Madrid Femenino.

Ambas no tardaron en convertirse en un pilar del CD Tacón y continúan siéndolo del conjunto merengue. David Aznar confía en ellas y son dos de las indiscutibles en su esquema. Las dos futbolistas suecas tienen otra cosa en común y es que acaban contrato con el Real Madrid el próximo mes de junio. Es por este motivo por el que una y otra han hablado sobre su futuro desde la concentración de la selección de Suecia, aunque el trasfondo de sus mensajes ha sido muy diferente.

Asllani no duda

Kosovare Asllani ha sido la primera en tomar la palabra. La delantera sueca, 'pichichi' del conjunto blanco en lo que va de temporada, ya ha confirmado que su deseo es continuar vistiendo la elástica madridista más allá del mes de junio. Preguntada por SVT Sport por su renovación, la futbolista lo ha dicho alto y claro: "Sí, mi trabajo es presionar".

"He tenido un buen rendimiento sobre el campo, pero no es suficiente para resolver la situación. Mi trabajo es presionar y eso es lo que hago", ha añadido una Asllani que quiere renovar por el Real Madrid Femenino. Y es que la delantera nunca ha ocultado que su sueño era jugar en el club blanco. De hecho, ya lo afirmó cuando fue anunciada como primer fichaje del Tacón.

"Orgullosa de anunciar que seré el primer fichaje oficial para el Real Madrid y el CD Tacón. Emocionada de hacer historia, de ayudar a construir y ser parte de este viaje de los equipos desde el principio. Será un sueño llevar la camiseta más hermosa del mundo a partir de la próxima temporada. ¡Hala Madrid!", escribió entonces Asllani en sus redes sociales.

La tentación del Lyon

Mientras Asllani no ha dudado en señalar que está forzando, con sus actuaciones y goles, para conseguir el visto bueno del club y prolongar así su estancia en la casa blanca; su compatriota se ha dejado querer por el todopoderoso Olympique de Lyon. El gran dominador de la Champions femenina ha posado sus ojos en Jakobsson.

La internacional sueca ha respondido desde la concentración de su selección a la pregunta sobre el interés del Lyon. "Es genial que los mejores clubes del mundo se fijen en ti porque significa que lo has hecho bien, pero ahora no me enfoco en eso", ha comentado la extremo en una entrevista para el medio Sportbladet.

Sofia Jakobsson no entra más allá en los rumores y se centra en el presente y su futuro más próximo: "Es muy temprano. La atención se centra principalmente en el Real Madrid y luego también en los Juegos Olímpicos. En todo caso, será mi agente quien se encargue de eso".

¿Y Nahikari?

También cabe hablar aquí de Nahikari. La delantera española de la Real Sociedad ha pasado un último año complicado por las lesiones. Se habló de su posible fichaje por el Real Madrid Femenino e incluso su círculo cercano se aventuró a decir que no podían hablar hasta que todo estuviese cerrado. Pero no llegó a cerrarse nada y Nahikari continuó en San Sebastián.

Con el cierre del mercado se calmaron las aguas, pero ahora comienzan a moverse de nuevo y es que los rumores sobre Nahikari y el Real Madrid siguen ahí. En el club blanco gusta la futbolista y la jugadora estaría encantada de formar parte de la familia merengue. Ahora solo queda esperar para saber la resolución del culebrón a lo largo del próximo verano.

