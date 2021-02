Sofia Jakobsson y el interés del Olympique de Lyon: "Mi agente decidirá"

El Real Madrid Femenino se rodeó de estrellas consagradas para su inicio en la máxima categoría del fútbol nacional. Una de ellas fue Sofia Jakobsson, una delantera que venía de conseguir éxitos en Suecia para afrontar el gran reto de destacar en la entidad más valiosa del mundo y llevarla hasta la senda del éxito. Después de dos temporadas, la jugadora de 30 años podría dar un golpe de efecto después de que el equipo que está dominando con mano de hierro en Europa se haya interesado por sus servicios.

El Olympique de Lyon ha hecho un acercamiento para conocer su situación en la entidad blanca y sus intenciones de futuro. Todo esto ha derivado en que durante la concentración con Suecia, Jakobsson haya sido preguntada por esta cuestión. En una entrevista con el medio Sportbladet, la jugadora del Real Madrid no ha despejado del todo las dudas que hay sobre lo que sucederá a partir de la próxima temporada con ella.

"Es muy temprano. La atención se centra principalmente en el Real Madrid y luego también en los Juegos Olímpicos. En todo caso, será mi agente quien se encargue de eso", explicó la delantera. Aún queda la parte fundamental de la temporada con el conjunto merengue, por lo que Jakobsson no quiere escuchar todavía nada de renovaciones o de ofertas de Europa. A la jugadora siempre se le ha resistido la Women's Champions League, por lo que la tentación es muy grande.

El Olympique de Lyon es el rey de esta competición y todo apunta a que, este año, volverá a ser el gran favorito. Es lógico que Jakobsson se sienta atraída por esta idea tal y como deja claro en la entrevista. "Es genial que los mejores clubes del mundo se fijen en ti porque significa que lo has hecho bien, pero ahora no me enfoco en eso", señala la atacante. La decisión final la tomará ella, pero todo podría cambiar si el Real Madrid consigue finalmente la clasificación para la próxima edición de la máxima competición continental.

Su trayectoria

Su carrera a nivel profesional comenzó en la temporada 2006/2007 en el Hägglunds IoFK para poco después unirse a las filas del Östers IF, donde comenzó a demostrar que además de fútbol de creación también tiene buen olfato goleador, ya que consiguió marcar nueve tantos en 21 partidos. Tras esto llegó al Umeå IK, donde no rozó la gloria al ser subcampeona en la Women's Champions League.

Después decidió salir de Suecia para continuar con su carrera lejos de su país. Su primera parada fue en el fútbol ruso, en el FC Rossiyanka y de ahí al Chelsea Ladies inglés. Tras solo una temporada en el conjunto 'blue', en la 2014/2015 hizo las maletas para firmar por el Montpellier francés, donde permaneció hasta que llegó a Madrid.

Desde el año 2011 es internacional con Suecia. Desde entonces suma 101 partidos con su combinado nacional, en los que ha conseguido marcar un total de 18 goles. En el pasado Mundial de Francia no pudo hacerse con el deseado trofeo, pero sí cuenta en su palmarés con la medalla de plata de unos Juegos Olímpicos, conseguida en Río de Janeiro en 2016.

