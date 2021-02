El Real Madrid Femenino, un pilar de España: de Ivana Andrés a Maite Oroz

La selección española de fútbol femenino tiene en juego un billete para la Eurocopa 2022. Este jueves, las de Jorge Vilda se enfrentan a Azerbaiyán para disputar su segundo partido del parón el 23 de febrero ante Polonia. "Estamos en esta concentración para conseguir nuestro sueño: la clasificación para la Euro 2022", ha afirmado el seleccionador.

Para este parón de selecciones, Jorge Vilda ha elaborado una lista de convocadas entre las que destacan las nueve futbolistas del Barcelona. Pero el otro grueso de la convocatoria lo forman las jugadoras del Real Madrid Femenino. Hasta cinco integrantes de la plantilla merengue han sido llamadas a filas, una más que el Levante, convirtiéndose así en el segundo equipo que más jugadoras aporta a la Selección.

Misa, Marta Corredera, Ivana Andrés, Maite Oroz y Marta Cardona han sido las elegidas. Todas ellas pieza clave en el conjunto blanco, que en menos de un año desde su formación han conseguido convertirse en uno de los equipos más fuertes de la liga española de fútbol femenino, colocándose en tercera posición de la Primera Iberdrola.

Las jugadoras del Real Madrid Femenino celebran el gol de Marta Cardona ante el Athletic. Twitter (@realmadridfem)

El Real Madrid, con un partido menos, es tercero a tres puntos del Levante, segundo en la clasificación, y a diez de un Barcelona que no da tregua en la competición doméstica y que suma todos sus partidos como victorias. Los mismos puntos que las merengues tienen el Atlético de Madrid, aunque con dos partidos más, y el Madrid CFF, este con un encuentro más disputado.

Real, presente y futuro

Desde que se conoció la absorción del CD Tacón, expectativas y dudas se aunaron alrededor del nuevo proyecto del club de Concha Espina. El Real Madrid Femenino nació para ser un referente, aunque con paciencia y es que Roma no se hizo en un día. Pero el conjunto blanco fichó bien el pasado verano, con jugadoras destacadas de la Primera Iberdrola y también apostando por jóvenes valores del panorama nacional.

Esa apuesta está dando sus frutos en la Primera Iberdrola, pero también a la hora de que sus jugadoras den un paso al frente a nivel internacional por los buenos resultados del equipo que dirige David Aznar. Además de las convocadas por Jorge Vilda para el presente parón, otras como Tere Abelleira u Olga Carmona también están llamando a las puertas del combinado nacional para un futuro no muy lejano.

Marta Corredera, Kosovare Asllani y Teresa Abelleira intentan quitar el balón a una rival

Marta Corredera e Ivana Andrés son dos habituales de la Selección. La primera fue una de las integrantes de España durante el pasado Mundial de Francia que acabó conquistado la selección de Estados Unidos de Alex Morgan y Megan Rapinoe. Pero es que, además, sabe muy bien lo que es ganar títulos: seis Ligas, cinco Copas de la Reina, además de una Continental Cup y una FA Cup con el Arsenal lucen en su palmarés.

Ivana Andrés, por su parte, no tiene un palmarés repleto de títulos, pero sí un carácter y jerarquía que le llevaron a ser una de las elegidas para lucir el brazalete de capitana del Real Madrid Femenino. Con el combinado nacional ha ganado medallas en las categorías inferiores y aunque estuvo entre las elegidas para las dos últimas Copas del Mundo, su papel no fue de estrella. Algo que puede estar cambiando.

Y de dos veteranas a las más jóvenes que irrumpen con ilusión y talento en el panorama. Misa Rodríguez lo tiene complicado, pero la experiencia de estar entre las elegidas es un plus para esta guardameta que a sus 21 años ya es una de las porteras con mejor cartel en España. Un buen cartel que comparte con Marta Cardona y Maite Oroz.

Marta Cardona celebra su gol ante el Athletic en la Primera Iberdrola con el Real Madrid Femenino EFE

Marta Cardona es una de las mejores noticias del equipo blanco. Con desborde y gol, se ha ido haciendo un hueco cada vez más importante en los planes de David Aznar. Mientras que Maite Oroz es una de las grandes novedades de la lista y sobre ella ha hablado el propio seleccionador, quien no ha ocultado que está "muy contento" con la futbolista del Real Madrid.

"Estamos muy contentos con lo que está haciendo en el campo con su club. Jugando de mediocentro ha dado verdaderos recitales. Es una jugadora de tanto talento que puede suplir ser pequeñita. Se ha ganado su mote a base de grandes actuaciones", ha asegurado Jorge Vilda, respaldando su decisión de convocarla.

Maite Oroz, en un partido del Real Madrid Femenino EFE

Oroz ha agradecido esas palabras: "Agradezco mucho esas palabras. Estoy muy cómoda en el campo. La gente que me rodea me lo hace mejor. Creo que está temporada he dado un pasito más. Estoy muy contenta y espero seguir en esta línea. Estamos rodeadas de las mejores y eso se nota en cada entrenamiento".

Comienzan a llamarla como la 'debutante veterana' y es que sabe lo que es proclamarse campeona de Europa con la sub19 y subcampeona del mundo con la sub17 y la sub20. Como Marta Cardona, Maite Oroz viene pisando fuerte y eso es algo que también saben en la selección española.

