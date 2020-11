Así es Marta Cardona: el fichaje del Real Madrid Femenino que nació "con un balón bajo el brazo"

De Zaragoza de nacimiento y con la Virgen del Pilar siempre presente, la lleva en una de sus espinilleras, la futbolista no dudó en abandonar la Real Sociedad para fichar por el Real Madrid Femenino el pasado verano. Su buen hacer dentro del campo le ha abierto también las puertas de la Selección y Marta Cardona está preparada para triunfar.

La futbolista, como uno de los referentes de su generación, sabe que tiene mucha responsabilidad sobre sus espaldas porque es uno de los ejemplos para las jugadoras del futuro. Las niñas ahora también sueñan con llegar a lo más alto en el deporte rey y Marta Cardona representa a la perfección el trabajo desde la niñez.

El gusanillo del fútbol le picó a Marta siendo muy pequeña. Su padre es un amante del deporte rey y cuando su hermano, seis años mayor que ella, iba a jugar, siempre iba detrás de él. Es por eso por lo que en su casa dicen que nació "con un balón debajo de brazo".

Marta Cardona, delantera del Real Madrid Femenino

Sus primeros pasos en el mundo del fútbol los dio en su Zaragoza natal hace ya una década. La propia Marta Cardona ha dicho que era un club modesto, que parecían "un grupo de amigas" que tenían como privilegio jugar en Primera División. De ahí a la Real Sociedad para acabar formando parte del primer equipo femenino del Real Madrid en toda su historia.

Un gran paso que ella misma afirma que es fruto del trabajo y la constancia: "He conseguido llegar al Real Madrid y a la selección española". Marta Cardona ha sabido hacerse un sitio. Su perfil ofensivo está dando muchas alegrías al equipo de David Aznar y en el exigente encuentro ante el Athletic fue ella la autora del gol de la victoria.

Una fija en el once

Minuto 14 del encuentro y Marta Cardona adelanta al Real Madrid Femenino ante el Athletic. Un tanto que le sirvió para abrir su casillero particular en el encuentro y también para que el equipo blanco sumase una nueva victoria en la Primera Iberdrola. Este es el segundo gol de la maña en lo que va de temporada 2020/2021, a los que suma, además, una asistencia.

Dos goles en dos disparos registrados, todo ello en los siete encuentros que ha disputado hasta la fecha la centrocampista, seis de ellos partiendo desde el once titular. La zaragozana ha sabido convencer a David Aznar y hacerse un hueco entre las estrellas con las que cuenta el Real Madrid Femenino en el que es su primer año de historia.

Marta Cardona celebra su gol con el Real Madrid Femenino ante el Athletic EFE

En el conjunto merengue hay futbolistas de talla mundial como son Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson, Aurélie Kaci o Thaisa Moreno. Ellas ya firmaron por el Tacón para formar parte de la disciplina madridista en la 2020/2021 y el pasado verano, el club de Concha Espina se centró en el mercado nacional, con el permiso siempre de una Kenti Robles que ha hecho suyo el lateral derecho.

Marta Cardona llegó junto a Ivana Andrés, Olga Carmona, Marta Corredera y compañía. Liderando la maña ese perfil de centrocampista ofensivo que también está cuajando en el plantel que tiene a sus órdenes David Aznar esta temporada. Ahora la de Zaragoza quiere asentarse también en otro once titular que no es el del equipo blanco, sino en el de la selección española de Jorge Vilda.

Objetivo claro

Como otras jugadoras, Cardona no se pensó dos veces el fichar por el Real Madrid. Tenía ante sí la oportunidad de hacer historia y abandonó la Real Sociedad para conseguir ese objetivo. Nada más anunciarse su fichaje, la futbolista concedió una entrevista a la marca que la vista New Balance, que también patrocina a otras grandes deportistas como Coco Gauff.

Ya entonces puso de relieve la responsabilidad que conllevaba un premio como es el de jugar en el Real Madrid Femenino: "Pasar a este club es un salto brutal. Es el sueño de cualquier futbolista. Además, formamos parte de la primera plantilla de la historia del Real Madrid Femenino. Todo el mundo se lo podía imaginar, pero estar aquí es algo ilusionante. También conlleva una gran responsabilidad por lo que supone este gran club. Quiero devolverles toda la confianza que han depositado en mí".

Marta Cardona celebra su gol ante el Athletic en la Primera Iberdrola con el Real Madrid Femenino EFE

"Yo pienso que soy una persona normal y no se me va a subir. Eso no va conmigo. Hay que tener los pies en el suelo, trabajar duro como siempre y seguir la línea. Tengo una responsabilidad con el club", aseguró entonces una Marta Cardona que con el '11' blanco a la espalda está dejando grandes sensaciones en el primer tramo de la temporada y todo apunta a que lo mejor está por llegar.

