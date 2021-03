Virginia Torrecilla termina la 'quimio' y piensa en volver al fútbol: "Se acabó la pesadilla"

El fútbol femenino y el deporte español en general están de enhorabuena y es que las noticias que llegan sobre el estado de salud de Virginia Torrecilla son magníficas. La jugadora del Atlético de Madrid y de la selección española ha terminado sus sesiones de quimioterapia y le gana una gran batalla al cáncer.

La jugadora colchonera así lo ha transmitido a través de sus redes sociales después de que el pasado año dejara a todo el mundo en shock con el anuncio que realizó: tenía que dejar el fútbol de manera indefinida al ser intervenida de un tumor en la cabeza. En ese momento comenzaba un largo y complicado proceso de recuperación que está muy cerca de llegar a su fin.

Virginia ha anunciado con la mayor alegría del mundo la que ha sido una de las mejores noticias de este 2021 en el fútbol femenino y en el deporte español en general. Han sido muchos los deportistas que se han volcado y que han querido apoyar a Virginia en los últimos meses después de conocerse una noticia tan terrible como la suya.

En especial, han sido sus compañeras del Atlético de Madrid y de la selección española quienes más cerca han estado de su proceso de recuperación, el cual encara ya su recta final. De momento, haber terminado la quimioterapia es una buenísima noticia para poder decir de forma definitiva que Virginia ha vencido al cáncer y ha podido con el bicho.

Torrecilla fue intervenida en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid y durante los periodos más fuertes de la pandemia, la enfermedad aparecía para amargar los días de Virginia. Sin embargo, gracias a su enorme fortaleza, ha conseguido superar todos los malos momento y ha dado todos los pasos necesarios en esta carrera que ha sido sin duda mucho más dura y larga de las que solía darse por los terrenos de juego.

El mensaje de Virginia

"Quería deciros a todos que estoy muy feliz, que hoy he acabado ya todos los ciclos de quimioterapia, ya se acabó esta pesadilla. Estoy muy contenta y feliz por todo lo que me brinda la vida y por todo lo que me queda".

Además, Virginia no solo se ha mostrado feliz por haber terminado la quimioterapia y por haber dado un paso gigante en su batalla, sino que ya está pensando en el momento en el que pueda retomar su actividad y volver a sentirse futbolista de nuevo, algo en lo que ya piensa y que sin duda conseguirá.

Me tengo que hacer unas pruebas dentro de tres semanas que espero que salgan bien y ya estaré a punto para volver con el equipo, para entrenar y demás. Muchas gracias de corazón, gracias por todo lo que me habéis escrito y por todos los ánimos de cada día. Esto ya tenemos que verlo como agua pasada. A seguir hacia delante, es lo que hay que hacer".

En su emotivo mensaje, Virginia hacía balance después de tanto sufrimiento: "Yo pensaba que nunca iba a terminar la quimioterapia y al final ha llegado. Todo llega y todo pasa, se sale de todo. Mucho ánimo también a esas personas que están viviendo enfermedades muy duras". Virginia Torrecilla ha sido un ejemplo de lucha y constancia que puede servir de inspiración para personas en situaciones muy similares. Pronto estará de nuevo en un campo de fútbol junto a sus compañeras y seguramente defendiendo los colores de la selección española.

