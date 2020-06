Virginia Torrecilla se aleja del fútbol para someterse a un tratamiento

El pasado mes de mayo se conoció la noticia de que Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid y de la selección española de fútbol femenino, se había sometido a una intervención por un tumor en la cabeza. Un mes después, la jugadora ha escrito en sus redes sociales que deja "el fútbol durante un tiempo".

No es una retirada ni un adiós, sino que, por el momento, es un 'hasta pronto'. Ahora toca que la centrocampista se centre en ella y en su salud. Así lo ha dejado patente en sus redes sociales.

"Como bien sabéis, tendré que someterme a un tratamiento durante varios meses. Eso implica apartar el fútbol durante un tiempo", escribió la jugadora, quien no dudó en señalar que seguirá muy pendiente de lo que hagan sus compañeras: "Mientras tanto seré una fan más animando al Atlético y a la selección".

Como bien sabéis tendré que someterme a un tratamiento durante varios meses...eso implica apartar el fútbol durante un tiempo.

Mientras tanto seré una fan más animando a mi equipo @AtletiFemenino y a la @SeFutbolFem !

¡¡GRACIAS!! ️ ️ pic.twitter.com/13eNcidEy5 — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) June 22, 2020

Duro golpe para una de las futbolistas españolas más importantes de la actualidad. Su gran batalla está ahora fuera de los terrenos de juego y por ello decide apartarse y centrarse en su recuperación.

Rehabilitación

Tanto el club rojiblanco como la propia futbolista emitieron varios mensajes después de la operación a la que tuvo que someterse Torrecilla. La centrocampista fue intervenida en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid y es allí donde va a continuar con todo el proceso de rehabilitación, también bajo la supervisión de los servicios médicos del Atlético.

Un día después de su operación, la jugadora ya comenzó con el proceso de recuperación. Tenaz, fuerte y de carácter, este partido también lo va a ganar y así lo ha dejado claro la propia Virginia: "Este es el principio de algo grande, he ganado el partido más importante de mi vida".

A través de un vídeo en Instagram, la jugadora ha ampliado el mensaje a sus seguidores en estos complicados momentos: "La operación fue todo un éxito, me lo quitaron todo, pero al final tengo que hacer todo esto porque el tumor no era benigno, era maligno y tienen que hacer este tratamiento para que no vuelva a salir".

Torrecilla ha querido tranquilizar a todos afirmando que está "súper contenta con el resultado de las pruebas" porque le quitaron todo el tumor durante la intervención. Mira hacia el futuro y lo hace sin olvidar el fútbol: "Como deportista que soy, mi objetivo está marcado y es volver para estar al 200 por cien con mi equipo y con la Selección". "Lo afrontaré de la mejor manera posible. Tengo muchas ganas y voy a estar a tope cuando vuelva", ha añadido.

Todo un ejemplo una Virginia Torrecilla que ha recibido el cariño y apoyo de los aficionados rojiblancos y del resto de la familia del fútbol. Sus compañeras en la selección española y también el bonito gesto que tuvo Diego Costa con ella al sacar su camiseta durante una celebración con el Atleti masculino. Ánimo y fuerza, campeona.

