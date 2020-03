Del Mundial a la SheBelieves Cup: España, un paso adelante a la élite de fútbol femenino

Entre competición nacional o continental, en Estados Unidos se ha celebrado en estos últimos días la SheBelieves Cup. Este torneo, que ya acumula cinco ediciones, se disputa cada año en el mes de marzo y está organizado por la United States Soccer Federation.

Como anfitriona, la selección de Estados Unidos es una fija del torneo de fútbol femenino, así como Inglaterra. Para acceder a alguna de las otras dos plazas debes ser invitado y en este 2020 fueron los combinados de Japón y España los que acudieron al campeonato internacional.

Países como Alemania, Francia o Brasil también han disputado en alguna ocasión la SheBelieves Cup, pero para la selección española era la primera vez en estas lides, mientras que Japón ya participó durante la pasada edición. El estreno de las de Jorge Vilda ha sido notable con un meritorio segundo puesto.

La selección española de fútbol femenino en la SheBelieves Cup 2020 Reuters

En este torneo se enfrentan cuatro selecciones. El formato es de enfrentarse todos los equipos entre sí y dependiendo de los puntos con el que finalicen su andadura, uno resulta como campeón. España saldó su participación con dos victorias frente a Japón e Inglaterra y una derrota, precisamente, contra a la postre campeona, la todopoderosa Estados Unidos.

Cuatro goles a favor, dos en contra y un balance final de seis puntos para quedar por encima de las ingleses, terceras con tres puntos, y de las niponas, cuartas con ningún punto sumado durante su participación. Un paso adelante para la selección de España y el fútbol femenino de nuestro país.

La Selección, más fuerte

En España el fútbol femenino ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos meses. La temporada pasada ya supuso un salto en lo que se refiere al seguimiento de la Primera Iberdrola, donde se batieron récords históricos de asistencia y clubes como el Atlético de Madrid, el Athletic o la Real Sociedad abrieron sus campos a sus equipos femeninos.

Sin ir más lejos, la final de la Copa de la Reina fue retransmitida en abierto por Telecinco. Un torneo que acabaron llevándose las txuri-urdin. Aunque el punto álgido en este crecimiento del fútbol femenino llegó con el Mundial de Francia, celebrado el pasado verano.

La selección española de fútbol femenino en el Mundial de Francia 2019 Reuters

España consiguió, por primera vez en su historia, superar la fase de grupos en una Copa del Mundo. Jenni Hermoso, Irene Paredes, Virginia Torrecilla y compañía comenzaron a ser nombres cada vez más famosos dentro de los aficionados y tan solo la todopoderosa Estados Unidos pudo acabar con el sueño de todo un país.

Megan Rapinoe, Alex Morgan y compañía hicieron añicos el sueño de dar el campanazo en el país vecino. Un partido muy competido, en el que la Slelección no puso nada fácil la victoria a las estadounidenses, que acabaron ganando el Mundial, igual que ahora se han hecho con la SheBelieves Cup.

Sin embargo, eso no quita la importancia de lo hecho por las futbolistas de Jorge Vilda. El paso adelante en la Primera Iberdrola también ha llevado a una mejora muy notoria en el juego de la selección española, algo que no ha pasado inadvertido por las rivales del combinado nacional.

Rendidos a España

Toda una The Best y Balón de Oro como es Rapinoe no dudó en alabar el juego de la Selección después del partido contra ella de la SheBelieves Cup: "Controlan el balón muy bien. Creo que su rango de posesión está mejorando mucho, pueden mover el balón en profundidad y también en corto. Su control sobre el balón y sobre el juego es brutal".

"No ha sido nada fácil superarlas porque su control del juego es impresionante. Han mejorado muchísimo y te pone las cosas muy complicadas sobre el campo. Ya sabíamos que esta SheBelieves Cup iba a ser más complicada que otros años. Están tres de los mejores equipos del mundo. Tenemos que seguir mejorando si queremos llegar a lograr algo en Tokio", añadió 'Pinoe'.

Jenni Hermoso y Rapinoe, en un momento del partido entre España y EEUU REUTERS

El actual seleccionador de EEUU, Vlatko Andonovski, también piropeó a España: "No puedo decir que me sorprendió. Sabíamos que es un gran equipo y muy buenas técnicamente. Nos gusta enfrentarnos a equipos como España".

Mientras que la veterana Becky Sauerbrunn se unió a ellos: "Siento que su fútbol está en aumento.En el Mundial ya fueron muy similares a nosotras. Fue muy incómodo medirnos a ellas porque estamos acostumbradas a tener el balón, a tener el control del juego. Contra España es al contrario, ellas nos sacan del partido".

[Más información: Jenni Hermoso, de niña sin referentes femeninos a ser la líder de una generación histórica de futbolistas]