Polémica en Twitter entre Virginia Torrecilla y Javi Lara por la visión del fútbol femenino

Polémica en las redes sociales con el fútbol femenino y el machismo como principales protagonistas. Todo comenzó con un vídeo publicado en Twitter por Virginia Torrecilla, en el que la futbolista aparece marcando un golazo por la escuadra. Pero el mensaje no gustó a todos y fue Javi Lara quien entró al debate.

"¡Para todos los machotes! Je je. Portero chicO, el que graba chicO. Jugadores de Tercera División. Venga ahora va el... ¿está muy cerca, verdad? Típico", escribió la jugadora del Atlético de Madrid en su cuenta personal de la citada red social. Y es que la futbolista no duda en contestar cuando cualquiera se mete con su deporte.

Fue Javi Lara, quien pasó por las filas del Eibar y ahora milita en el Ibiza, el que entró al trapo: "El golpeo me parece de primer nivel, ¡y el texto del peor nivel posible! Disfruto viendo el fútbol en todas las divisiones, me da igual quién lo practique, ¡las reglas son las mismas!".

Torrecilla no dudó en responderle a través de un nuevo tuit: "Lo único que intentaba hacer ver es que levantamos el balón y que también metemos goles a los hombres. 'Machitos' es para quien no nos quiere, ¡que por lo visto son muchos!".

Lo que podría haber sido el fin de una discusión continuó siendo un combate dialéctico en Twitter. "No me imagino a un iluminado poniendo un tuit: 'Vaya golpeo de balón, ¿lo podéis hacer mujercitas?' ¡Creo que le quitan la cuenta en un minuto! Por ello no entiendo lo de 'machotes o machitos'... ¡Es ganas de debate! El fútbol es de todos y todas", afirmó Javi Lara.

Virginia Torrecilla respondió una vez más: "¡Javi, déjalo! Tú por ser hombre y jugar al fútbol nunca te dirán 'vete a fregar los platos' por muy mal que juegues. Nosotras, en cambio, aun metiendo goles de mediocampo servimos para eso según los 'machotes'. De ahí mis respuesta, ¡de ahí nuestra lucha!".

Lejos de acabarse el debate, todavía siguieron intercambiándose más tuits. "El fútbol por desgracia engloba muchas cosas, buenas y malas, y todas no se pueden controlar. A un jugador de Primera o Segunda le insultan 10.000 (con suerte) en un estadio y tampoco puede hacer nada. A seguir disfrutando de la profesión y haciendo oídos sordos, ¡qué remedio!", escribió Javi Lara.

Una vez más, Torrecilla le intentó hacer ver la diferencia de la situación del fútbol masculino y el femenino: "Javi, a ti te insultan por cómo juegues ese partido, a nosotras por QUERER jugar. ¿Entiendes la diferencia? Hagamos lo que hagamos, ¡nunca lo hacemos bien! El gol del mediocampo, la portera es mala; con mi amigo, que mide 1,20, tiro de cera y sin nadie. Les ha faltado decir que es manco".

Borja Iglesias, con Torrecilla

Otro futbolista como Borja Iglesias, integrante de la plantilla del Betis, se posicionó en el debate a favor de Virginia Torrecilla. "Más clase que un instituto", escribió el jugador del conjunto verdiblanco. Uno que pareció entender el tuit de la del Atlético de Madrid, quien permanece de baja después de que hace ya algunos meses le detectaran un tumor.