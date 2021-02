'Warriors of a beautifuf game': el documental de fútbol femenino que une a Pelé con el Madrid CFF

The Last Dance de Michael Jordan y sus Chicago Bulls pudo marcar un punto de inflexión en los documentales deportivos. Antes de este éxito de Netflix ya habían visto varios reportajes similares la luz, pero el alcance de este 'último baile' supuso el fervor por este producto de entretenimiento que continúa atrapando cada vez a más seguidores.

Si en 2020 se produjo un auténtico boom, 2021 parece seguir ese mismo camino. Uno de los más esperados es el que tiene como directora a la hija del mítico futbolista Pelé. Kely Nascimento-DeLuca, la hija mayor del astro brasileño, se ha puesto a los mandos de un proyecto que tiene en el fútbol femenino su base.

'Warriors of a beautifuf game' se llama el documental -'Guerreras de un juego bonito', en español-. El fin es promover la igualdad en el fútbol femenino, tal y como ha señalado la propia Kely. Además, la exjugadora estadounidense Julie Foudy, quien ganó en dos ocasiones el Mundial y otras dos la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, es una de las productoras ejecutivas.

El documental contará, además, con los testimonios de 25 personajes relevantes. De Alex Morgan a Neymar, pasando por Marta o históricas del tenis como Martina Navratilova y Billie Jean King: Marta, Formiga, Abby Wambach, Ali Krieger, Alex Morgan, Chioma Ubogagu, Eniola Aluko, Marie, Antoinette Katoto, Nikita Parris, Martina Navratilova, Billie Jean King, Pelé o Neymar Jr.

Ilustres nombres dentro del deporte, en el que puede llamar la atención el de Neymar, pero tal y como reconoce Kely, el extremo del PSG y sus padres "siempre han apoyado al fútbol femenino". "Lo conocí en su etapa en el Santos y siempre se ha preocupado por las condiciones de las jugadoras", reconoce en Primera Plana del diario MARCA. Pero esto no va de él ni de ella, sino de las futbolistas y la lucha por la igualdad.

Por ello son ellas las que más peso tienen dentro de este documental, que se espera que vea la luz en el mes de septiembre de este mismo año 2021. Y el foco se pone en la figura de Laís Araújo. Un nombre que puede resultar familiar a aquellos que siguen el fútbol femenino por su reciente desembarco en la Primera Iberdrola.

La historia de Laís

Si hasta aquí alguno se podía preguntar qué relación puede existir entre Pelé y el Madrid CFF, un nombre lo resuelve todo: Laís Araújo. La jugadora llegó al conjunto madrileño como un fichaje estrella y ella es la protagonista de este documental que realiza la hija del considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

En declaraciones para Globoesporte, Kely apuntó que sabía que contar todo en dos horas es imposible, pero que su intención sí es "hacer una carta de amor al fútbol femenino sobre esas deportistas que tienen tanta pasión y dedicación". Para ello se apoya en importantes testimonios y en la historia de Laís Araújo, a la que considera como una hija.

Laís comenzó a jugar con el balón en las calles de São Marcos, en Salvador. En un mundo de chicos, incluso pensaba que nunca podría dedicarse a ello, hasta que vio a Marta: "Yo quiero ser como esa". La '10' de la Canarinha le sirvió de inspiración y de estímulo. De ahí a ser descubierta por Wilson Egídio, entrenador en Nueva York y cuñado de Kely. Los ojos de este se centraron en Araújo y su talento con la pelota.

Entonces decidió pedir ayuda a Kely para llevar a la niña hasta Estados Unidos, donde podría no solo entrenar, sino también estudiar. En tan solo cuatro años, Laís aprendió inglés, se graduó en Criminología por la Universidad de Florida y todo ello mientras se desempañaba en el Florida Gators, equipo de fútbol de su universidad.

Kely, quien también es directora y fundadora de la Fundación Nascimento, aseguró en el medio de su país que "ese es el problema del fútbol femenino". Pero no solo en Brasil, sino también "en muchos lugares". "Laís llegó a donde llegó por su esfuerzo, por todo lo que hizo para llegar hasta aquí, y tres o cuatro milagros más", afirmó la directora del documental.

"Sé que para los chicos tampoco es fácil, pero al menos hay un camino que seguir. Esa es la diferencia", aseguró Kely en Globoesporte. Lo que tiene claro es que, después de todos los testimonios: el avance del fútbol femenino es imparable. "Lo lograremos, mira de dónde venimos, no hay forma de detener el fútbol femenino", es la reflexión que saca de la película tras todo lo que ha escuchado.

¿Por qué ella?

En Primera Plana, Kely reveló el porqué de la elección de Laís: "Cuando conocí la historia de Laís me quedé maravillada. Comencé entonces a investigar sobre fútbol femenino junto a mi socio -y también director- Justin Noto y me sorprendieron las desigualdades y condiciones que descubrimos. También me di cuenta de que, al igual que con la raza, reflejan las desigualdades de la sociedad cotidiana y entendimos que debíamos contar esa historia".

Comenzó a levantar el teléfono, a crear contactos y a ir creando este proyecto que ahora despierta la atención mediática. Tres años de rodaje, con los inconvenientes creados por la pandemia de por medio, siete horas de grabación y recta final de edición para que en este mismo año salga a la luz. Un documental que apunta alto y que con padrinos como Marta, Neymar o Alex Morgan apunta a éxito asegurado.

