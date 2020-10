Marta retrata a Neymar: la verdadera heredera de 'O Rei' Pelé

Alex Morgan o Megan Rapinoe. Lieke Martens o Ada Hegerberg. El fútbol femenino está repleto de grandes nombres, pero si hay uno que viene a la mente a la cabeza de todo aficionado cuando se habla de este deporte, ese es el de la brasileña Marta. A sus 34 años, cumple 35 el próximo mes de febrero, la futbolista sigue acumulando honores, al mismo tiempo que mira a la cara a su próximo objetivo.

Brasil es el país de la samba, del carnaval y, por supuesto, del fútbol. Pese a que nació en Inglaterra y se suele decir que siempre ganan los alemanes, es la Canarinha la que más estrellas luce en su pecho en categoría masculina, y aunque en la femenina no han tenido tanta suerte, todas las jugadoras del mundo sueñan con llegar a ser tan grande como Marta Vieira.

Pelé es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, incluso por encima de Di Stéfano, Maradona, Zidane, Cruyff o Messi. Desde hace años, en Brasil se espera al futbolista que coja el relevo de 'O Rei'. Durante estas últimas décadas a muchos se les ha catalogado como en ese 'nuevo Pelé', pero Robinho decepcionó y Neymar no es lo suficientemente grande.

Pelé posa durante un acto de una marca suiza de relojes celebrado en París Ian Langsdon EFE

Pero... ¿y si el heredero de Pelé es más bien heredera? En el emergente fútbol femenino hay una figura que resalta por encima del resto y esa no es otra que la brasileña Marta. Ganadora en seis ocasiones del FIFA World Player y una vez del The Best, la actual jugadora milita en el Orlando Pride de la NWSL.

Pionera en tanto en cuanto se entiende que ella es la primera gran figura dentro del fútbol femenino, Marta va camino de los 35 años con varios objetivos en el horizonte. El primero de ellos, la medalla de oro en los JJOO, y es que nunca ha ganado el metal dorado, siempre ha acabado colgándose al cuello la plata.

'O Reina'

Brasil la reconoce como una de los grandes embajadores de su país. Y es por eso, que al igual que ocurrió con Pelé en su día, ahora Marta tendrá una estatua al lado del número uno de la historia. El museo que tiene en Río de Janeiro la Canarinha verá muy pronto la estatua de la delantera junto a la que ya tiene allí el mítico exfutbolista del Santos.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo, fue el encargado de dar la noticia. El mandamás explicó que el poner las estatuas de Pelé y Marta juntas tienen como intención principal el de "hacer ver a las niñas que pueden tener su referente en el fútbol femenino".

La imagen de Marta al lado de la Pelé también servirá para que en el museo de la selección de Brasil tengan un espacio todas aquellas futbolistas que han hecho historia vistiendo la verdeamarela. Y es que Marta ha sido una de las mujeres que más ha luchado por la igualdad en el mundo del fútbol.

Marta Vieira, en un partido de la selección de Brasil de fútbol femenino Reuters

Después de que Brasil cayera en el Mundial de Francia, disputado durante el verano de 2019 y en el que la selección de Estados Unidos se confirmó como la gran potencia, fue la delantera del Orlando Pride la que pidió "más que apoyo, respeto". "El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final".

Mismo salario

Aunque a nivel de clubes o patrocinios, los hombres cobran más que las mujeres, fue la Federación Brasileña la que aplicó una medida que cada vez se demanda en más países: la igualdad salarial para los internacionales masculinos y femeninos. Neymar cobrará lo mismo que Marta por defender el escudo de la Canarinha, aunque el extremo del PSG todavía no haya llegado a ser ese heredero total de Pelé, una herencia que sí parece haber recogido Marta Vieira.

