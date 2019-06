Marta cae con Brasil y rompe a llorar con un mensaje: pide ayuda para salvar el fútbol femenino

Marta Vieira da Silva, una de las mejores futbolistas del mundo, cayó eliminada con Brasil durante la madrugada del domingo. La que ha sido elegida seis veces como mejor jugadora del mundo mandó un emotivo mensaje a las jóvenes jugadoras tras caer ante la anfitriona del Mundial 2019 en octavos.

"Es un momento especial y la gente lo tiene que aprovechar. La gente pide tanto... Pide apoyo, pero también tiene que valorar las cosas. La gente está sonriendo aquí y creo que eso es lo primordial: llorar al principio para sonreír al final".

La capitana de la canarinha señaló que no es momento de bajar los brazos y que se debe seguir trabajando en el futuro del fútbol femenino: "No va a haber siempre una Formiga, no va a haber siempre una Marta, no va a haber siempre una Cristiane. El fútbol femenino depende de ustedes para sobrevivir. Piensen en eso. Lloren al principio para sonreír al final".

Para ello, Marta aboga por cesar en el esfuerzo de progreso: "Cuando digo eso es querer más, entrenar más, estar lista para jugar 90 y todos los minutos que sean necesarios. Eso es lo que pido para las niñas más jóvenes."

Sobre la derrota ante Francia por 2-1 también tuvo tiempo de pronunciarse: "Dimos lo mejor de nosotras. Todas las jugadoras dieron su máximo. Fue un gran partido. No conseguimos la victoria. El otro equipo fue mejor en la definición. Ahora hay que seguir adelante, con la cabeza alta. Estoy muy orgullosa de este equipo".

